ПРИМАС ОРЛЕАНСКИЙ

ПРИМАС ОРЛЕАНСКИЙ - один из крупнейших представителей поэзии вагантов .

Пи­сал на латинском и ста­роф­ранцузском язы­ках.

Обу­чал­ся в Ор­леа­не, а так­же в Па­ри­же, где пред­по­ло­жи­тель­но и по­лу­чил за эру­ди­цию про­зви­ще При­мас (от латинского primas - один из пер­вых, выс­ших).

Мно­го стран­ст­во­вал, по­се­тил Реймс, Амь­ен, Бо­ве, Санс; был из­вес­тен сво­им раз­гуль­ным об­ра­зом жиз­ни.

Со­хра­ни­лось 23 сти­хо­тво­ре­ния по боль­шей час­ти ав­то­био­гра­фического ха­рак­те­ра, где Примас опи­сы­ва­ет дру­же­ские по­пой­ки, свои лю­бов­ные ув­ле­че­ния, по­но­ше­ния и не­взго­ды, ко­то­рые ему при­хо­ди­лось тер­петь, служ­бу у епи­ско­пов .

Имя Примаса Орлеанского встре­ча­ет­ся в хро­ни­ках XII-XIII веках; стран­ст­вую­щий пе­вец При­мас­со стал геро­ем но­вел­лы (I, 7) «Де­ка­ме­ро­на» Дж. Бок­кач­чо.

Твор­че­ст­во Примаса Орлеанского, ори­ен­ти­ро­ван­ное на под­чёрк­ну­то сни­жен­ные сю­же­ты и на­сы­щен­ное бы­то­вы­ми под­роб­но­стя­ми, ока­за­ло зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие свет­ской по­эзии позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья и Воз­ро­ж­де­ния .

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