ПОРТАЛ

ПОРТАЛ (немецкое Portal, от латинского porta - вход, во­ро­та) - архитектурно оформленный вход в здание, как правило, общественного или культового назначения.

В Древ­нем Егип­те и ан­тич­ном ми­ре порталы име­ли пря­мо­уголь­ные очер­та­ния, в средневековой ар­хи­тек­ту­ре Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка портал-пеш­так пред­став­лял со­бой мо­ну­мен­таль­ный вы­ступ сте­ны с ай­ва­ном в цен­тре. В цер­ков­ном зод­че­ст­ве ро­ман­ско­го сти­ля и го­ти­ки поя­ви­лись так называемые пер­спек­тив­ные порталы, оформ­лен­ные по бо­кам се­ри­ей ко­ло­нок, свер­ху со­еди­нён­ных ар­хи­воль­та­ми; тим­пан над двер­ным про­ёмом и ко­лон­ки ук­ра­ша­лись скульп­ту­рой. В итальянских ро­ман­ских по­строй­ках порталы не­ред­ко снаб­жал­ся на­ве­сом на строй­ных опо­рах. Го­тические порталы за­вер­ша­лись вим­пер­га­ми. «Пер­спек­тив­ные» порталы встре­ча­ют­ся так­же и в древнерусской ар­хи­тек­ту­ре. С эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния порталы, ча­ще все­го оформ­лен­ные пи­ля­ст­ра­ми или ко­лон­на­ми, поя­ви­лись и в гражданских по­строй­ках.

В те­ат­раль­ной ар­хи­тек­ту­ре - края про­ёма в сте­не, от­де­ляю­ще­го сце­ну от зри­тель­но­го за­ла. Портал об­ра­зу­ет так называемое зер­ка­ло сце­ны. В XVI веке в Ита­лии порталу сце­ны слу­жи­ла од­на из по­пе­реч­ных арок двор­цо­во­го за­ла, за­дра­пи­ро­ван­ная тка­нью. С XVII века при со­ору­же­нии те­ат­ров сце­на-ко­роб­ка от­де­ля­лась от зри­тель­но­го за­ла по­сто­ян­ным порталом сце­ны (его пер­вое опи­са­ние встре­ча­ет­ся в книге «Об ис­кус­ст­ве стро­ить де­ко­ра­ции и ма­ши­ны на те­ат­рах» Н. Саб­ба­ти­ни, 1638 год). С внутренней сто­ро­ны ар­ки сце­нического портала по­ме­ща­ют­ся подъ­ём­ный или раз­движ­ной (так­же и про­ти­во­по­жар­ный) за­на­ве­сы. В современной сце­но­гра­фии ино­гда ис­поль­зу­ет­ся временный де­ко­ра­тив­ный портал (не­ред­ко он не­об­хо­дим для со­кра­ще­ния раз­ме­ров зер­ка­ла сце­ны), а так­же под­виж­ные де­ко­ра­тив­ные порталы (ме­тал­лическая кон­ст­рук­ции на ро­ли­ках).

В тех­ни­ке - П-об­раз­ная часть кон­ст­рук­ции или ма­ши­ны, например опор­ная часть пор­таль­но­го гру­зо­подъ­ём­но­го кра­на, вер­ти­каль­ная часть ста­ни­ны пор­таль­но­го ме­тал­ло­ре­жу­ще­го стан­ка.

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