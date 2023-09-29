Пóло Марко

Пóло ( ит. Polo), Марко (15.09.1254, Венеция — 08.10.1324, там же) — знаменитый путешественник в страны Востока. Его отец Никколо и дядя Маттео, торговцы драгоценностями, в 1260 отправились в Азию и достиг­ли столицы правителя монгольского Китая — великого хана Хубилая . Они снискали расположение хана, который поручил им отвезти письмо папе с просьбой прислать миссионеров, нужных ему в качестве прежде всего наставников в науках и ремеслах. Папа Григорий Х направил к хану двух доминиканцев, которые отказались от путешествия, и послами снова выступили братья Поло. Взяв с собой 14‑летнего Марко, в 1271 братья направились в Китай через Персию, Афганистан, Среднюю Азию и Тибет. В китайской столице Ханбалык (Пекин) братья оставались 17 лет. П. пользовался особым доверием хана и выполнял его дипломатические поручения в провинциях империи, в течение трех лет управлял г. Янчжоу. В 1292 Поло с разрешения хана отправились домой с большим посольством, сопровождавшим монгольскую принцессу к ее жениху — правителю Персии. Морским путем через Индонезию, Цейлон и Индию посольство достигло Персии, а через 9 месяцев П. с родными прибыли в Венецию (1295). В 1298 П. командовал галерой в сражении с генуэзцами и попал в плен. В тюрьме он и продиктовал своему сокамернику, Рустикелло да Пиза, воспоминания о собственных странствиях, записанные на старо­французском или франко-­итальянском диалекте под названием «О частях мира» («Divisament dou monde»). В итальянских версиях сочинение П. именовалось «Книга о мировых диковинках» («Libro delle meraviglie del mondo») или «Мил(л)ион» («Milione»), предположительно от второго родового имени П. — Эмилионе.

Книга П. получила известность и использовалась путешественниками и географами эпохи Возрождения благодаря подробности и точности сведений об истории, быте, хозяйстве и природе виденных им стран и народов. В изображении верований и обычаев суеверные представления о злых духах и чародеях сочетаются у П. с преданиями восточных ветвей христианства — несторианской, армянской — и с описанием языческих, конфуцианских и буддистских обрядов монголов и китайцев.

Соч. : Il Milione / Ed. L. F. Benedetto. Firenze, 1928; «Книга» Марко Поло / Пер. со старофр. И. П. Минаева. М., 1955, 1997.

Лит. : Almagià R. La figura e l’opera di Marco Polo secondo recenti studi. Roma, 1938. М. А. Юсим .