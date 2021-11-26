ПАСТУРЕЛЬ
ПАСТУРЕЛЬ - жанр средневековой куртуазной поэзии и музыки, рыцарский вариант античной буколики.
Непосредств. предшественница пасторали Нового времени, Пастурель имеет как фольклорные, так и литературные корни. Как правило, строится в виде диалога (рыцарь домогается любви сельской красавицы). Наибольшее распространение в Европе получила в XII-XIV века, прежде всего у прованских трубадуров и французских труверов. Первое упоминание о пастурели связано с именем трубадура Серкамона (1-я половина XII века), наиболее ранний из сохранившихся образцов поэзии и музыки пастурель принадлежит его ученику Маркабрю («Однажды у изгороди повстречал я пастушку», середина XII века). В творчестве труверов пастурель эволюционировала в сторону театрализованного представления из крестьянской жизни («Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аля, около 1283 года). Авторами П. были во Франции Жан Бодель (около 1165-1210) и Жан Фруассар, в Германии - Готфрид фон Нейфен (1200-1255) и Освальд фон Волькенштейн (около 1377-1445), в Италии - Гвидо Кавальканти и Франко Саккетти (около 1332-1400). С пастурелью перекликается один из эпизодов поэмы Э. Спенсера «Королева фей» (1590-1596), где действует пастушка Пасторелла, а также сцена ухаживания Фердинанда за Мирандой в трагикомедии У. Шекспира «Буря» (1612). Пастурель присутствует в опере «Деревенский философ» Б. Галуппи (либретто К. Гольдони, 1754 год). С усилением интереса к средневековой поэзии композиторы конца XIX-XX веков создавали песни на тексты пастурели, а также инструментальные пьесы с таким названием (Пастурели для скрипки и фортепиано Э. Элгара, 1884 год).