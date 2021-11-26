ПАРЍЖСКИЙ УНИВЕРСИТEТ (Universite de Paris)

Один из старейших университетов мира, основанный во второй половине XII века и окончательно формализовавший свою деятельность в 1215 г., после получения соответствующих разрешений короля Филиппа II Августа и папы Иннокентия III .

Объединив коллежи на левом берегу Сены, прообраз будущего Латинского квартала, стал главным учебным заведением для подготовки чиновников королевской, государственной службы, равно как церковных служителей.

Первоначально имел четыре факультета: свободных искусств, канонического права, медицины и теологии. Позднее факультет свободных искусств распался на четыре нации - землячества – французскую, пикардийскую, нормандскую и германскую.

В 1230-х гг. путем борьбы добился значительного самоуправления и прямого подчинения папе. В рамках университета теолог Робер де Сорбонн, духовник Людовика IX , основал новый богословский коллеж для выходцев из бедных семей, который очень скоро стал рассматриваться как главное богословское учреждение Европы. Среди его профессоров и студентов были Фома Аквинский, Альбер Великий, Роджер Бэкон, Дунс Скот и др.

Значение Сорбонны особенно возросло во время Авиньонского пленения пап и схизмы XIV-XV вв.; канцлер Парижского университета Жан де Жерсон на церковном Соборе в Констансе в 1415 г. провозгласил принцип верховенства Вселенского собора над папой. Однако во время английской оккупации Парижа университетские теологи изменили присяге дому Валуа , а также поддержали обвинение против Жанны д’Арк (1430-1431), что пошатнуло их авторитет.

В 1554 г. Коллеж окончательно утвердил свое название как Сорбонна и позже объединился с теологическим факультетом университета. Во время Религиозных войн вт. пол. XVI в. богословы Сорбонны и Парижский университет занимали позицию монархомахов - борцов с королевской властью, призывая к свержению и даже убийству Генриха III , которого обвиняли в тирании. Деятельность ректора и преподавателя Парижского университета, знаменитого проповедника Жана Буше, во многом привела к парижскому восстанию в мае 1588 г., бегству, а затем и гибели короля.

После прихода к власти Генриха IV , Ж. Буше был изгнан за пределы страны без права реабилитации. Учитывая позицию Парижского университета во время волнений, с 1600 г. ректора фактически стал назначать сам король.

В XVII в. покровителем и руководителем Сорбонны стал кардинал де Ришелье , главный министр Людовика XIII, сумевший реабилитировать коллеж в глазах короны. По его приказу Ж. Лемерсье в 1630-х гг. начал строительство нового комплекса зданий Сорбонны, включая часовню, где кардинал пожелал быть захороненным. С этого времени название Сорбонна было распространено на весь университет.

По образцу Парижского университета были организованы все университеты Франции эпохи средневековья и нового времени.

В 1791-1821 гг., во время Французской революции и в эпоху Наполеона университет был закрыт.

Иллюстрация:

Жак Лемерсье. Здание Сорбонны. 1630-40-е гг.

Автор статьи: Шишкин В.В.