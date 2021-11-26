ОВИДИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
«ОВИДИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» - условное название периода в развитии латинской литературы конца XI - начала XIII веков, характеризующегося повышенным интересом к творчеству Овидия.
Тексты Овидия вошли в круг школьного чтения; резко возросло количество рукописей его сочинений. Стилю Овидия подражали поэты Хильдеберт Лаварденский, Марбод Реннский, Бальдерик Бургейский, Вальтер Шатильонский, Гильом де Лоррис (один из авторов «Романа о Розе»), ваганты и трубадуры. Влияние Овидия ощущается в творчестве Кретьена де Труа, в трактате «О любви» Андрея Капеллана (между 1184 и 1186 годами). В русле выявления аллегорического христианского смысла в античных сюжетах создавались комментарии к «Метаморфозам» (Александр Неккам, Арнульф Орлеанский) и аллегорические поэмы («Покров Овидия» Иоанна де Гарландии Английского). Термин «Овидианское возрождение» введён в 1911 году немецким филологом Л. Траубе.