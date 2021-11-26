ОВИДИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

«ОВИДИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ» - ус­лов­ное на­зва­ние пе­рио­да в раз­ви­тии ла­тин­ской ли­те­ра­ту­ры конца XI - начала XIII веков, ха­рак­те­ри­зую­ще­го­ся по­вы­шен­ным ин­те­ре­сом к твор­че­ст­ву Ови­дия .

Тек­сты Ови­дия во­шли в круг школь­но­го чте­ния; рез­ко воз­рос­ло ко­ли­че­ст­во ру­ко­пи­сей его со­чи­не­ний. Сти­лю Ови­дия под­ра­жа­ли по­эты Хиль­де­берт Ла­вар­ден­ский, Мар­бод Ренн­ский, Баль­де­рик Бур­гей­ский, Валь­тер Ша­тиль­он­ский, Гиль­ом де Лор­рис (один из ав­то­ров «Ро­ма­на о Ро­зе»), ва­ган­ты и тру­ба­ду­ры. Влия­ние Ови­дия ощу­ща­ет­ся в твор­че­ст­ве Креть­е­на де Труа, в трак­та­те «О люб­ви» Ан­д­рея Ка­пел­ла­на (ме­ж­ду 1184 и 1186 годами). В рус­ле вы­яв­ле­ния ал­ле­го­рического хри­сти­ан­ско­го смыс­ла в ан­тич­ных сю­же­тах соз­да­ва­лись ком­мен­та­рии к «Ме­та­мор­фо­зам» (Алек­сандр Нек­кам, Ар­нульф Ор­ле­ан­ский) и ал­ле­го­рические по­эмы («По­кров Ови­дия» Ио­ан­на де Гар­лан­дии Анг­лий­ско­го). Тер­мин «Овидианское возрождение» вве­дён в 1911 году немецким фи­ло­ло­гом Л. Трау­бе.

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