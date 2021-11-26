ОКТАВА, в стихосложении

ОКТАВА, в стихосложении - стро­фа из вось­ми сти­хов с риф­мов­кой abababcc.

Раз­ви­лась из си­ци­лиа­ны; с XIV века традиционная стро­фа итальянских и испанских эпичес­ких по­эм (Л. Арио­сто, Т. Тас­со, А. де Эр­си­лья-и-Сунь­и­га, Л. ди Ка­мо­энс); в начале XIX века И.В. Гё­те при­ме­нил октаву в по­свя­ще­нии к «Фау­сту», а Дж. Бай­рон - в «Беп­по» и «Дон Жуа­не». От­сю­да - две тра­ди­ции русской октавы: ли­ри­че­ская («На кон­чи­ну её ве­ли­че­ст­ва ко­ро­ле­вы Вир­тем­берг­ской» В.А. Жу­ков­ско­го, «Ок­та­ва» А.Н. Май­ко­ва) и ли­ри­ко-са­ти­ри­че­ская («До­мик в Ко­лом­не» А.С. Пуш­ки­на; «Сон стат­ско­го со­вет­ни­ка По­по­ва» А.К. Тол­сто­го; «Две лип­ки» А.А. Фе­та). Раз­мер русской октавы - 5- или 6-стоп­ный ямб, муж­ская и жен­ская риф­мы обыч­но че­ре­ду­ют­ся.

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