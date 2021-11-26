ОКАССЕН И НИКОЛЕТ
«ОКАССЕН И НИКОЛЕТ» - анонимный литературный памятник на старофранцузском языке, созданный в XIII веке в районе Арраса (Пикардия).
Сохранился в единственной рукописи (Французская национальная библиотека). Построенный в форме прозиметра и сочетающий элементы различных жанров (повесть, роман, новелла, фабльо, мим), охарактеризован автором как «cantefable» («песня-сказка»). Был предназначен предположительно для исполнения двумя жонглёрами. В центре повествования - история любви рыцаря и обращённой в христианство пленницы-сарацинки, проходящих через разнообразные испытания. Для «Окассен и Николет» характерно пародийное использование оборотов и сюжетных мотивов жест и рыцарских романов (в том числе «Ивейн, или Рыцарь со львом» Кретьена де Труа); об ориентации на античный (греческий) роман свидетельствуют обилие занимательных приключений (погони, морские путешествия, переодевания и др.) и отсутствие психологизма. С 1914 года неоднократно переводился на русский язык.
Издания:
Средневековый роман и повесть. М., 1974. Aucassin et Nicolette. P., 2007.