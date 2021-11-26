ОДИННАДЦАТИСЛОЖНИК
ОДИННАДЦАТИСЛОЖНИК - в силлабическом стихосложении - стих из 11 слогов.
В европейской поэзии развился из античного ямбического триметра. Итальянский одиннадцатисложник (с XII века) имеет обязательные ударения на 10-м и 4-м и/или 6-м слогах (а с XVI века - также запрет несмежного ударения на 7-м слоге); польский одиннадцатисложник (с XVI векуа) - обязательные ударения на 10-м и 4-м и цезуру после 5-го; русский одиннадцатисложник (в XVII - начале XVIII веков) - почти обязательное ударение на 10-м слоге и цезуру после 5-го. Один из самых употребительных размеров европейской силлабики. В силлабо-тонических имитациях передаётся пятистопным ямбом.
(смотри Метрическое стихосложение).