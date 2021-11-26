НОВОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ (ЛАТ. DEVOTIO MODERNA)

Духовное движение конца XIV - начала XVI в., призывающая к обновлению веры и возвращению к идеалу ранней Церкви и получившее распространение в Северной Европе (Германия, Нидерланды).

Движение восходит к деятельности Герта Гроте (1340-1384), автора «Книги часов» и основателя первых «Братств общей жизни» (в Виндесхайме и Девентере). Классическим произведениям в духе «нового благочестия» является книга Фомы Кемпийского «О подражании Христу» (Imitatio Christi, ок. 1418), где идея личного единения со Христом неотрывно связана с активным выражением христианской любви в мирской жизни.

Идеи Нового благочестия получили особенное распространение в интеллектуальных кругах, и как раз соединение этого мистического позднеготического мировоззрения с идеями итальянского гуманизма формируют его «северный» инвариант. Братские школы обеспечивали прекрасную языковую подготовку, и именно из числа их учеников вышли видные представители «христианских гуманистов» ( Эразм Роттердамский , Георг Макропедий и др.). Движение стало также духовным стержнем «нового искусства» (ars nova) — стиля в живописи, возникшего в 1420-е – 1430-е гг. на основе поздней готики, и ставшего основой Северного Возрождения .

Идеи «нового благочестия» получают дальнейшее развитие в протестантской и католической Реформации , однако общины и школы «братьев общей жизни» постепенно исчезают к началу XVII в.

Иллюстрации:

Начало "Книги часов" Г. Гроте.

Автор статьи: Лурье З.А. .