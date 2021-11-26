НИБЕЛУНГИ

НИБЕЛУНГИ, Ниф­лун­ги (др.-исл. Niflungar, древ­ней­шая фор­ма Hniflungar) - ге­рои герма­но-скан­ди­нав­ско­го эпо­са.

Имя Нибелунги тра­ди­ци­он­но воз­во­ди­лось к древне-верх­не­не­мец­ко­му nebul, др.- исл. nifl - ‘туман’ (ср. Niflheimr - ‘за­гроб­ный мир’), по-ви­ди­мо­му, в ре­зуль­та­те вто­рич­ной эти­мо­ло­гии. Со­глас­но современным ис­сле­до­ва­ни­ям, *Hnibelunge (Hnibulunge)/ Hniflungar – обо­зна­че­ние упо­ми­нав­ше­го­ся в эпо­се знат­но­го ро­да, вос­хо­дя­щее к име­ни ле­ген­дар­но­го ко­ро­ля-пра­ро­ди­те­ля (ост­гот­ское Cniva, др.-исл. Hnefi, др.-англ. Hnæf).

Ми­фы ни­бе­лун­гов­ско­го цик­ла объ­еди­ня­ют сю­же­ты о под­ви­гах Зиг­фри­да (др.- исл. Си­гурд из ро­да Вёль­сун­гов), до­быв­ше­го ска­зоч­ный клад в борь­бе с дра­ко­ном (вы­иг­рав­ше­го его на по­един­ке - в «Пес­ни о Ни­бе­лун­гах», где так­же при­сут­ст­ву­ет мо­тив борь­бы с дра­ко­ном, ко­то­рой объ­яс­ня­ет­ся не­уяз­ви­мость Зиг­фри­да, омыв­ше­го­ся в кро­ви по­вер­жен­но­го им чу­до­ви­ща), и о бур­гунд­ских ко­ро­лях Гью­кун­гах (нем. Ги­би­хун­ги; од­но из их имён - Неблунги; в «Пес­ни о Ни­бе­лун­гах» Нибелунги на­зва­ны так­же пер­во­на­чаль­ные вла­дель­цы кла­да, а так­же сам Зиг­фрид и его под­дан­ные) и их ги­бе­ли при дво­ре пра­ви­те­ля гун­нов Ат­ти­лы (др.-исл. Ат­ли, нем. Эт­цель).

Эпос о Нибелунгах вос­хо­дит к эпической тра­ди­ции го­тов, бур­гун­дов и фран­ков от эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов до прав­ле­ния Кар­ла Ве­ли­ко­го. Ар­ха­ич­ные вер­сии эпо­са от­ра­же­ны в древне-исландской «Стар­шей Эд­де» («Про­ро­че­ст­во Гри­пи­ра», «Ре­чи Ре­ги­на», «Ре­чи Фаф­ни­ра», «Ре­чи Сиг­р­д­ри­вы», «От­ры­вок пес­ни о Си­гур­де», «Пер­вая песнь о Гуд­рун», «Крат­кая песнь о Си­гур­де», «По­езд­ка Брюн­хильд в хель», «Песнь об Ат­ли», «Ре­чи Ат­ли»), бо­лее позд­ние ва­ри­ан­ты - в древне-исландских про­за­ических из­ло­же­ни­ях («Млад­шая Эд­да», «Са­га о Вёль­сун­гах», «Са­га о Тид­ре­ке») и немецком эпо­се («Песнь о Ни­бе­лун­гах», «Плач», «Песнь о ро­го­вом Зиг­фри­де»).

В ос­но­ве эд­ди­че­ско­го ми­фа о Нибелунгах ле­жит сю­жет о ро­ко­вом со­кро­ви­ще - зо­ло­том кла­де кар­ли­ка Ан­два­ри, на­ло­жив­ше­го на не­го про­кля­тие, вслед­ст­вие че­го оно не­сёт ги­бель сво­им об­ла­да­те­лям. Со­кро­ви­ще от­ни­ма­ют у Ан­два­ри асы, от­дав­шие его Хрейд­ма­ру (хо­зяи­ну дво­ра, где им при­шлось за­но­че­вать) в ка­че­ст­ве вы­ку­па за уби­то­го ими сы­на Хрейд­ма­ра - От­ра; дру­гой сын Хрейд­ма­ра - Фаф­нир, убив от­ца, за­вла­де­ва­ет со­кро­ви­щем и сто­ро­жит его в об­ра­зе дра­ко­на. Си­гурд уби­ва­ет Фаф­ни­ра (подстрекаемый другим его братом - своим воспитателем кузне­цом Регином, который выковывает для этого чудесный меч Грам) и за­вла­де­ва­ет кла­дом (узнав посредством волшебства о предательстве Регина, он убивает его), по­сле че­го едет на го­ру Хин­дар­фь­ялль, где ле­жит ок­ру­жён­ная ог­нен­ны­ми щи­та­ми и усы­п­лён­ная Оди­ном валь­ки­рия Сиг­р­д­ри­ва (Брюн­хильд, нем. Брюн­хиль­да/ Брун­гиль­да), про­бу­ж­да­ет её и об­ру­ча­ет­ся с ней. Да­лее он по­па­да­ет к Гью­кун­гам (брать­ям Гун­на­ру, нем. Гун­тер, и Хёг­ни - в «Пес­ни о Ни­бе­лун­гах» - вас­сал Гун­те­ра Ха­ген) и, вы­пив вол­шеб­ный на­пи­ток, ко­то­рый ему да­ла мать Гью­кун­гов Грим­хильд, за­бы­ва­ет Сиг­р­д­ри­ву-Брюн­хильд. Став по­бра­ти­мом Гью­кун­гов, Си­гурд же­нит­ся на их се­ст­ре Гуд­рун (нем. Крим­хиль­да). За­тем обе вер­сии ми­фа по­ве­ст­ву­ют о сва­тов­ст­ве Гун­на­ра-Гун­те­ра к Брюн­хильд, в ко­то­ром Си­гурд-Зиг­фрид об­ма­ном вы­пол­ня­ет за не­го брач­ные ис­пы­тания и про­во­дит с Брюн­хильд пер­вую брач­ную ночь. Став ко­ро­ле­вой бур­гун­дов, Брюн­хильд ссо­рит­ся с Гуд­рун- Крим­хиль­дой, поспорив о пре­вос­ход­стве их му­жей («ссо­ра ко­ро­лев» «Пес­ни о Ни­бе­лун­гах»). Уз­нав об об­ма­не в брач­ную ночь, Брюн­хильд под­стре­ка­ет Гун­на­ра-Гун­те­ра отом­стить за свою и её честь. По­сле убий­ст­ва Си­гур­да-Зиг­фри­да Гуд­рун-Крим­хиль­да ста­но­вит­ся же­ной Ат­ли- Эт­це­ля, ко­то­рый, же­лая за­вла­деть кла­дом Гью­кун­гов, зав­ле­ка­ет их к се­бе и уби­ва­ет (в «Пес­ни о Ни­бе­лун­гах» ви­нов­ни­цей ги­бе­ли бур­гун­дов по­ка­за­на Крим­хиль­да, мстя­щая за смерть Зиг­фри­да), по­сле че­го Гуд­рун уби­ва­ет его са­мо­го и их де­тей, а дво­рец Ат­ли гиб­нет в ог­не уст­ро­ен­но­го ею по­жа­ра. Даль­ней­шая судь­ба Гуд­рун от­ра­же­на в «Ре­чах Хам­ди­ра» («Стар­шая Эд­да») и свя­за­на с другими пре­да­ния­ми эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов (ги­бель ост­гот­ско­го ко­ро­ля Эр­ма­на­ри­ха/Ёр­мун­рек­ка и его при­чер­но­мор­ской дер­жа­вы от на­ше­ст­вия гун­нов ок. 375). В «Млад­шей Эд­де», «Саге о Вёль­сун­гах» и «Са­ге о Раг­на­ре Ко­жа­ные Шта­ны» упо­ми­на­ет­ся дочь Си­гур­да и Гуд­рун - Ас­ла­уг.

В «Пес­ни о Ни­бе­лун­гах» Крим­хиль­да при­ни­ма­ет смерть от ме­ча ге­роя Хиль­деб­ран­да (име­ет боль­шое зна­че­ние в нем. ге­ро­ич. эпо­се), а Эт­цель ос­та­ёт­ся жив (в по­эме «Плач» он скор­бит о по­гиб­ших). Важ­ное раз­ли­чие эд­дической и немецкой вер­сий - объ­ект мес­ти Гуд­рун-Крим­хиль­ды: в «Эд­де» она мстит Ат­ли за брать­ев (ро­до­вое соз­на­ние и при­ори­тет ар­ха­ич. вер­сии об убий­ст­ве Ат­ти­лы), а в «Пес­ни о Ни­бе­лун­гах» – убий­цам сво­его му­жа Зиг­фри­да (ин­ди­ви­ду­аль­ное соз­на­ние и кур­ту­аз­ная ин­тер­пре­та­ция).

В эпо­се о Нибелунгах от­ра­же­ны ре­аль­ные со­бы­тия эпо­хи Ме­ро­вин­гов - унич­то­же­ние гун­на­ми бур­гунд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва в Ворм­се и раз­граб­ле­ние со­кро­вищ Нибелунгов (435-437 годы), смерть Ат­ти­лы в при­сут­ст­вии его на­лож­ни­цы Иль­ди­ко (453 год), ссо­ра жён ост­гот­ских вое­на­чаль­ни­ков Урайи и Иль­ди­ба­да (VI век), убий­ст­во франк­ско­го ко­ро­ля Си­ги­бер­та, месть и ги­бель его же­ны Брун­гиль­ды (575-613 годы), убий­ст­во франк­ско­го ко­ро­ля Да­го­бер­та II на охо­те копь­ём в спи­ну по нау­ще­нию май­ор­до­ма Эб­рои­на (679 год) и др. Из ран­не­го эпо­са вест­го­тов и фран­ков «Валь­та­рий» про­ис­хо­дит фи­гу­ра Ха­ге­на (др.-исл. Хёг­ни).

Немецкие вер­сии до­но­сят наи­бо­лее ар­ха­ические де­та­ли пре­да­ния: име­на трёх брать­ев-ко­ро­лей (Гун­тер, Гер­нот, Ги­зельхер), объ­е­ди­нён­ные ал­ли­те­ра­ци­ей и со­от­вет­ст­вую­щие име­нам по­след­них бур­гунд­ских ко­ро­лей; ло­ка­ли­за­цию их ко­ро­лев­ст­ва в Ворм­се; име­на ви­нов­ни­цы смер­ти Ат­ти­лы Иль­ди­ко/ Крим­хиль­ды и Зиг­фри­да; ми­фы о не­уяз­ви­мо­сти Зиг­фри­да и един­ст­вен­ном уяз­ви­мом мес­те на ло­пат­ке из-за при­став­ше­го ли­по­во­го лис­та; об убий­ст­ве Зиг­фри­да в ле­су у ру­чья; трак­тов­ки Ха­ге­на как слу­ги брать­ев-ко­ро­лей и Брюн­хиль­ды как ди­кой де­вы-бо­га­тыр­ки с чер­та­ми хто­низ­ма (ар­ха­ической кон­но­та­ции об­раза валь­ки­рии) и др.

Ми­фы о Нибелунгах не­од­но­крат­но ин­тер­пре­ти­ро­ва­лись в ми­ро­вой литертуре («Ге­рой се­ве­ра» Ф. де ла Мот­та Фу­ке, три­ло­гия «Ни­бе­лун­ги» К.Ф. Хеб­бе­ля, «Вои­ны Хель­ге­лан­да» Г. Иб­се­на, «Брюн­хиль­да» и «Крим­хиль­да» П. Эрн­ста и др.), опе­ре (тет­ра­ло­гия «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра ), опе­рет­те («Ве­сё­лые Ни­бе­лун­ги» О. Штрау­са) и ки­не­ма­то­гра­фе («Ни­бе­лун­ги» Ф. Лан­га, «Коль­цо Ни­бе­лун­гов» У. Эде­ля).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)