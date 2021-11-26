НИБЕЛУНГИ
НИБЕЛУНГИ, Нифлунги (др.-исл. Niflungar, древнейшая форма Hniflungar) - герои германо-скандинавского эпоса.
Имя Нибелунги традиционно возводилось к древне-верхненемецкому nebul, др.- исл. nifl - ‘туман’ (ср. Niflheimr - ‘загробный мир’), по-видимому, в результате вторичной этимологии. Согласно современным исследованиям, *Hnibelunge (Hnibulunge)/ Hniflungar – обозначение упоминавшегося в эпосе знатного рода, восходящее к имени легендарного короля-прародителя (остготское Cniva, др.-исл. Hnefi, др.-англ. Hnæf).
Мифы нибелунговского цикла объединяют сюжеты о подвигах Зигфрида (др.- исл. Сигурд из рода Вёльсунгов), добывшего сказочный клад в борьбе с драконом (выигравшего его на поединке - в «Песни о Нибелунгах», где также присутствует мотив борьбы с драконом, которой объясняется неуязвимость Зигфрида, омывшегося в крови поверженного им чудовища), и о бургундских королях Гьюкунгах (нем. Гибихунги; одно из их имён - Неблунги; в «Песни о Нибелунгах» Нибелунги названы также первоначальные владельцы клада, а также сам Зигфрид и его подданные) и их гибели при дворе правителя гуннов Аттилы (др.-исл. Атли, нем. Этцель).
Эпос о Нибелунгах восходит к эпической традиции готов, бургундов и франков от эпохи Великого переселения народов до правления Карла Великого. Архаичные версии эпоса отражены в древне-исландской «Старшей Эдде» («Пророчество Грипира», «Речи Регина», «Речи Фафнира», «Речи Сигрдривы», «Отрывок песни о Сигурде», «Первая песнь о Гудрун», «Краткая песнь о Сигурде», «Поездка Брюнхильд в хель», «Песнь об Атли», «Речи Атли»), более поздние варианты - в древне-исландских прозаических изложениях («Младшая Эдда», «Сага о Вёльсунгах», «Сага о Тидреке») и немецком эпосе («Песнь о Нибелунгах», «Плач», «Песнь о роговом Зигфриде»).
В основе эддического мифа о Нибелунгах лежит сюжет о роковом сокровище - золотом кладе карлика Андвари, наложившего на него проклятие, вследствие чего оно несёт гибель своим обладателям. Сокровище отнимают у Андвари асы, отдавшие его Хрейдмару (хозяину двора, где им пришлось заночевать) в качестве выкупа за убитого ими сына Хрейдмара - Отра; другой сын Хрейдмара - Фафнир, убив отца, завладевает сокровищем и сторожит его в образе дракона. Сигурд убивает Фафнира (подстрекаемый другим его братом - своим воспитателем кузнецом Регином, который выковывает для этого чудесный меч Грам) и завладевает кладом (узнав посредством волшебства о предательстве Регина, он убивает его), после чего едет на гору Хиндарфьялль, где лежит окружённая огненными щитами и усыплённая Одином валькирия Сигрдрива (Брюнхильд, нем. Брюнхильда/ Брунгильда), пробуждает её и обручается с ней. Далее он попадает к Гьюкунгам (братьям Гуннару, нем. Гунтер, и Хёгни - в «Песни о Нибелунгах» - вассал Гунтера Хаген) и, выпив волшебный напиток, который ему дала мать Гьюкунгов Гримхильд, забывает Сигрдриву-Брюнхильд. Став побратимом Гьюкунгов, Сигурд женится на их сестре Гудрун (нем. Кримхильда). Затем обе версии мифа повествуют о сватовстве Гуннара-Гунтера к Брюнхильд, в котором Сигурд-Зигфрид обманом выполняет за него брачные испытания и проводит с Брюнхильд первую брачную ночь. Став королевой бургундов, Брюнхильд ссорится с Гудрун- Кримхильдой, поспорив о превосходстве их мужей («ссора королев» «Песни о Нибелунгах»). Узнав об обмане в брачную ночь, Брюнхильд подстрекает Гуннара-Гунтера отомстить за свою и её честь. После убийства Сигурда-Зигфрида Гудрун-Кримхильда становится женой Атли- Этцеля, который, желая завладеть кладом Гьюкунгов, завлекает их к себе и убивает (в «Песни о Нибелунгах» виновницей гибели бургундов показана Кримхильда, мстящая за смерть Зигфрида), после чего Гудрун убивает его самого и их детей, а дворец Атли гибнет в огне устроенного ею пожара. Дальнейшая судьба Гудрун отражена в «Речах Хамдира» («Старшая Эдда») и связана с другими преданиями эпохи Великого переселения народов (гибель остготского короля Эрманариха/Ёрмунрекка и его причерноморской державы от нашествия гуннов ок. 375). В «Младшей Эдде», «Саге о Вёльсунгах» и «Саге о Рагнаре Кожаные Штаны» упоминается дочь Сигурда и Гудрун - Аслауг.
В «Песни о Нибелунгах» Кримхильда принимает смерть от меча героя Хильдебранда (имеет большое значение в нем. героич. эпосе), а Этцель остаётся жив (в поэме «Плач» он скорбит о погибших). Важное различие эддической и немецкой версий - объект мести Гудрун-Кримхильды: в «Эдде» она мстит Атли за братьев (родовое сознание и приоритет архаич. версии об убийстве Аттилы), а в «Песни о Нибелунгах» – убийцам своего мужа Зигфрида (индивидуальное сознание и куртуазная интерпретация).
В эпосе о Нибелунгах отражены реальные события эпохи Меровингов - уничтожение гуннами бургундского королевства в Вормсе и разграбление сокровищ Нибелунгов (435-437 годы), смерть Аттилы в присутствии его наложницы Ильдико (453 год), ссора жён остготских военачальников Урайи и Ильдибада (VI век), убийство франкского короля Сигиберта, месть и гибель его жены Брунгильды (575-613 годы), убийство франкского короля Дагоберта II на охоте копьём в спину по наущению майордома Эброина (679 год) и др. Из раннего эпоса вестготов и франков «Вальтарий» происходит фигура Хагена (др.-исл. Хёгни).
Немецкие версии доносят наиболее архаические детали предания: имена трёх братьев-королей (Гунтер, Гернот, Гизельхер), объединённые аллитерацией и соответствующие именам последних бургундских королей; локализацию их королевства в Вормсе; имена виновницы смерти Аттилы Ильдико/ Кримхильды и Зигфрида; мифы о неуязвимости Зигфрида и единственном уязвимом месте на лопатке из-за приставшего липового листа; об убийстве Зигфрида в лесу у ручья; трактовки Хагена как слуги братьев-королей и Брюнхильды как дикой девы-богатырки с чертами хтонизма (архаической коннотации образа валькирии) и др.
Мифы о Нибелунгах неоднократно интерпретировались в мировой литертуре («Герой севера» Ф. де ла Мотта Фуке, трилогия «Нибелунги» К.Ф. Хеббеля, «Воины Хельгеланда» Г. Ибсена, «Брюнхильда» и «Кримхильда» П. Эрнста и др.), опере (тетралогия «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера), оперетте («Весёлые Нибелунги» О. Штрауса) и кинематографе («Нибелунги» Ф. Ланга, «Кольцо Нибелунгов» У. Эделя).