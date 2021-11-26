«МЛАДШАЯ ЭДДА»

«МЛА́ДШАЯ Э́ДДА» (Edda; другое название «Снор­рие­ва Эд­да», Snorra Edda). Па­мят­ник средневековой ис­ланд­ской литературы XIII века, ру­ко­во­дство для скаль­дов.

Со­чи­не­на в 1222-1225 годы Снор­ри Стур­лу­со­ном. Со­хра­ни­лась в четырех ру­ко­пи­сях и трех фраг­мен­тах начала XIV начал - начала XVII веков. Смысл на­зва­ния не­ясен (воз­мож­но, от лат. edo - «со­чи­нять»). «Млад­шей» кни­га ста­ла име­но­вать­ся в XVII веке, ко­гда за­гла­вие «Эд­да» бы­ло про­из­воль­но пе­ре­не­се­но на средне-вековый ко­декс с древ­ни­ми пес­ня­ми о бо­гах и ге­ро­ях «Стар­шая Эд­да» (они пе­ре­ска­зы­ва­ют­ся и ци­ти­ру­ют­ся в «Младшей Эдде»).

«Младшая Эдда» со­сто­ит из про­ло­га и трех час­тей. В про­ло­ге, вы­дер­жан­ном в ду­хе учё­но­го эв­ге­ме­риз­ма - рас­про­ст­ра­нён­но­го в сред­ние ве­ка ра­цио­на­ли­стические пред­став­ле­ния о бо­гах как обо­го­тво­рён­ных лю­дях, по име­ни древне-греческого фи­ло­со­фа IV века до н. э. Эв­ге­ме­ра - рас­ска­за­но о про­ис­хо­ж­де­нии Оди­на и других асов, пер­вых пра­ви­те­лей Скан­ди­на­вии, явив­ших­ся из Трои.

Первая часть - «Ви­де­ние Гюль­ви» («Gyl­fa­ginning») - по­строе­на в фор­ме бе­се­ды ме­ж­ду шведским ко­нун­гом Гюль­ви и тре­мя аса­ми - Вы­со­ким, Рав­но­вы­со­ким и Треть­им; со­дер­жит наи­бо­лее пол­ный об­зор кос­мо­го­ни­че­ских языческих ми­фов , мно­гие из ко­то­рых из­вест­ны толь­ко из дан­но­го ис­точ­ни­ка. При­чуд­ли­вое об­рам­ле­ние (всё уви­ден­ное и ус­лы­шан­ное Гюль­ви пред­став­ле­но как на­ва­ж­де­ние, на­слан­ное аса­ми) по­зво­ля­ет ав­то­ру-хри­стиа­ни­ну дис­тан­ци­ро­вать­ся от из­ла­гае­мых им ми­фо­ло­гических све­де­ний.

Во второй, наи­бо­лее про­стран­ной, час­ти - «Язык по­эзии» («Skáldskaparmál») - сис­те­ма­ти­зи­ру­ют­ся, объ­яс­ня­ют­ся и обиль­но ил­лю­ст­ри­ру­ют­ся главные фи­гу­ры по­этического языка скаль­дов: дву­член­ные пе­ри­фра­стические на­име­но­ва­ния (кен­нин­ги) и про­стые си­но­ни­мы (хей­ти); здесь так­же из­ла­га­ет­ся со­дер­жа­ние ря­да ге­ро­ических ска­за­ний и ми­фов.

В ос­но­ву третьей час­ти (воз­мож­но, на­пи­сан­ной рань­ше дру­гих) - «Пе­ре­чень раз­ме­ров» («Hát­ta­tal») - по­ло­же­на хва­леб­ная по­эма Снор­ри Стур­лу­со­на, де­мон­ст­ри­рую­щая упо­т­реб­ле­ние сот­ни раз­но­вид­но­стей (под­час ред­чай­ших) скаль­дического и эпического сти­ха. Поч­ти ка­ж­дая из 102 строф по­эмы снаб­же­на про­за­ическим ком­мен­та­ри­ем, разъ­яс­няю­щим при­ме­няе­мые в ней фор­маль­ные приё­мы. Из трёх час­тей «Младшей Эдда» толь­ко эта по сти­лю близ­ка к учё­ным трак­та­там.

Осо­бое ме­сто «Младшей Эдды» в ря­ду средне-вековых ев­ропейских по­этик обу­слов­ле­но тем, что кни­га на­пи­са­на не на ла­ты­ни, а на народном язы­ке и опи­ра­ет­ся не на ан­тич­ные об­раз­цы, а на древне-скандинавскую по­этическую тра­ди­цию.

Издания:

Снор­ри Стур­лу­сон. Млад­шая Эд­да. Л., 1970;

Snorri Sturluson. Edda: Prologue and Gylfaginning. Oxf., 1982;

Snorri Sturluson. Edda: Hátta­tal. Oxf., 1991;

Snorri Sturluson. Edda: Skáldskaparmál. L., 1998.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)