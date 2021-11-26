МИННЕЗИНГЕРЫ

МИННЕЗИНГЕРЫ - немецкие и австрийские средневековые по­эты-му­зы­кан­ты, пре­имущест­вен­но из ры­цар­ско­го со­сло­вия.

Обоб­щён­ное название искусства миннезингеров - мин­не­занг (Min­ne­sang, буквально - вос­пе­ва­ние люб­ви). Основные жан­ры миннезингеров - лю­бов­ная пес­ня (Minne­lied), лейх (Leich), шпрух, пес­ня о кре­сто­вом по­хо­де (Kre­uz­lied); те­мы - ры­цар­ская лю­бовь к знат­ной да­ме, слу­же­ние Бо­гу и сю­зе­ре­ну, ры­цар­ские тур­ни­ры, пи­ры и кре­сто­вые по­хо­ды. Ран­ний этап по­эзии миннезингеров, «ду­най­ский мин­не­занг» (1150-1170 годы), тес­но свя­зан с немецкой фольк­лор­ной тра­ди­ци­ей (Кю­рен­бер­гер, Дит­мар фон Айст). «Рейн­ский мин­не­занг» (1170-1190 годы) имел кур­ту­аз­ный ха­рак­тер и на­хо­дил­ся под воз­дей­ст­ви­ем форм и мо­ти­вов про­ван­саль­ской и французской ли­ри­ки (Фрид­рих фон Хау­зен, Ген­рих фон Фель­де­ке ). По­эзия миннезингеров до­стиг­ла рас­цве­та около 1180-1230 годов в твор­че­ст­ве Рейн­ма­ра фон Ха­ге­нау (Рейн­ма­ра Ста­ро­го), Ген­ри­ха фон Мо­рун­ге­на, Гарт­ма­на фон Ауэ, Вольф­ра­ма фон Эшен­ба­ха, Валь­те­ра фон дер Фо­гель­вей­де. У Ней­дхар­та фон Рой­ен­та­ля (1-я половина XIII века) кур­ту­аз­ные мо­ти­вы клас­сического мин­не­зан­га па­ро­ди­ру­ют­ся и пе­ре­но­сят­ся в кре­сть­ян­скую сре­ду. Во 2-й половине XV века с раз­ви­ти­ем бюр­гер­ст­ва мин­не­занг сме­нил­ся мей­стер­зан­гом; по­след­ни­ми миннезингерами счи­та­ют­ся Ос­вальд фон Воль­кен­штейн и Гу­го фон Монт­форт (музыкальное оформ­ле­ни­ем его сти­хов за­ни­мал­ся «вер­ный слу­га» Бурк Ман­гольт). Мей­стер­зин­ге­ры на­зы­ва­ли миннезангеров ста­ры­ми ма­сте­ра­ми (alte Meister) и счи­та­ли их твор­че­ст­во об­раз­цом для под­ра­жа­ния.

До начала XIV века музыкальное искусство миннезингеров (как и род­ст­вен­ных им тру­ба­ду­ров и тру­ве­ров) при­над­ле­жа­ло уст­ной тра­ди­ции; по этой при­чи­не му­зы­ка ран­не­го и клас­сического мин­не­зан­га пол­но­стью ут­ра­че­на. Су­дя по до­шед­шим до нас но­ти­ро­ван­ным позд­ним ру­ко­пи­сям (пес­ни Ней­дхар­та фон Рой­ен­та­ля, Фрау­эн­ло­ба, Ос­валь­да фон Воль­кен­штей­на и не­ко­то­рых других позд­них миннезингеров), она бы­ла од­но­го­лос­ной (за ред­ки­ми ис­клю­че­ния­ми), со сво­бод­ным «дек­ла­ма­ци­он­ным» рит­мом (в ру­ко­пи­си не но­ти­ро­вал­ся). Пе­ние миннезингеров со­про­во­ж­да­лось бо­га­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ной им­про­ви­за­ци­ей на ар­фе, фи­де­ле и других струн­ных ин­ст­ру­мен­тах. В ос­но­ве му­зы­ки - ме­ло­дии-мо­де­ли [так н.азываемыето­ны: «зе­лё­ный», «за­бы­тый», «неж­ный», «гор­ло­ду­ши­тель» (Würgendrüssel; ам­би­тус - около 2 ок­тав) и др.], ко­то­рые мно­го­крат­но пе­ре­тек­сто­вы­ва­лись по прин­ци­пу кон­тра­фак­ту­ры. Например, «дол­гий тон» собственного со­чи­не­ния Фрау­эн­лоб ис­поль­зо­вал 122 раза, ещё около 200 раз он от­ме­ча­ет­ся в со­чи­нени­ях дру­гих миннезингеров. В ря­де слу­ча­ев для ме­лодий миннезингеров ус­та­нав­ли­ва­ют­ся про­то­ти­пы во французский шан­сон, ре­же - в ре­пер­туа­ре гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла и итальянских пе­сен­ных жан­рах. Ко­ор­ди­на­ция сти­ха и му­зы­ки в стро­фических фор­мах (Lied, шпрух) про­ис­хо­ди­ла в фор­ме бар. В мас­штаб­ном лей­хе (как и в его французском про­то­ти­пе ле) ме­ло­дическое раз­ви­тие но­сит сквоз­ной ха­рак­тер (ино­гда с реф­ре­на­ми). Об­раз миннезингера (Вольф­рам фон Эшен­бах) во­пло­щён в опе­ре «Тан­гей­зер» Р. Ваг­не­ра .

Издания:

Jammers E. Ausgewählte Melodien des Minnesangs: Einf ̈uhrung, Erl ̈auterung und Über­tragung. Tüb., 1963;

По­эзия тру­ба­ду­ров. По­эзия мин­не­зин­ге­ров. По­эзия ва­ган­тов. М., 1974;

Des Minnesangs Frühling / Hrsg. H. Mo­ser, H. Tervooren. 38. Aufl. Stuttg., 1988;

Mu­tabilität im Minnesang: mehrfach überlieferte Lieder des 12. und frühen 13. Jahrhunderts / Hrsg. H. Heinen. G ̈oppingen, 1989;

Кю­ре­гян Т., Сто­ля­ро­ва Ю. Пес­ни сред­не­ве­ко­вой Ев­ро­пы. М., 2007.

Дополнительная литература:

Spanke H. Deutsche und französische Dichtung des Mittelalters. Stuttg., 1943;

Genn­rich F. Mittelhochdeutsche Liedkunst: 24 Me­lodien zu mittelhochdeutschen Liedern. Darm­stadt, 1954;

Kuhn H. Minnesangs Wende. 2. Aufl. Tüb., 1967;

Aarburg U. Probleme um die Melodien des Minnesangs // Der Deutschun­ter­richt. 1967. Bd 19. № 2;

Wenzel H. Frauen­dienst und Gottesdienst. B., 1974;

Brunner H. Die alten Meister: Studien zur Überlieferung und Rezeption der mittelhochdeutschen Sang­spru­chdichter im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Münch., 1975;

Giloy-Hirtz P. Deformation des Minnesangs. Hdlb., 1982;

Sayce O. The medieval German lyric 1150-1300. Oxf., 1982.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)