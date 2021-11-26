МЕНЕСТРЕЛИ

(франц. ед. ч. ménestrel, от позд­не­ла­тин­ско­го ministerialis – со­стоя­щий на служ­бе) 1) Об­щее название средневековых проф. по­этов-му­зы­кан­тов, пев­ших и иг­рав­ших на муз. ин­ст­ру­мен­тах по па­мя­ти. Близ­кое по зна­че­нию сло­во жонг­лёр обыч­но трак­ту­ет­ся бо­лее ши­ро­ко, в смыс­ле за­тей­ни­ка вся­ко­го ро­да (не толь­ко по­эт-му­зы­кант, но и шут, фо­кус­ник, ак­ро­бат). Не­смот­ря на уст­ный ха­рак­тер твор­че­ст­ва М. (о ко­то­ром сви­де­тель­ст­ву­ет, напр., ис­поль­зо­ва­ние сте­рео­тип­ных фор­мул, об­лег­чав­ших за­по­ми­на­ние слов), мн. их тек­сты (ши­ро­ко­го жан­ро­во­го диа­па­зо­на: от пе­сен до эпич. и дра­ма­тич. про­из­ве­де­ний) со­хра­ни­лись в за­пи­си (ру­ко­пи­си с муз. но­та­ци­ей не­мно­го­чис­лен­ны). М. яв­ля­лись мно­гие мин­не­зин­ге­ры, тру­ба­ду­ры, тру­ве­ры.

2) (Англ. мн. ч. minstrels). В США в 1830-х гг. – нач. 20 в. ар­ти­сты-аф­роа­ме­ри­кан­цы, на­зван­ные по ана­ло­гии со ср.-век. М. В их те­ат­ра­ли­зов. пред­став­ле­ни­ях (minstrel show, minstrelsy) аф­роа­ме­ри­кан­цы изо­бра­жа­лись в гро­те­ск­ном ви­де. Му­зы­ка «те­ат­ра ме­не­ст­ре­лей» ста­ла од­ной из ос­нов джаза. Муз. осо­бен­но­сти этой куль­ту­ры от­ра­же­ны в фп. пье­се К. Де­бюс­си «Mins­t­rels» из 1-й тет­ра­ди «Пре­лю­дий» (1910).

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