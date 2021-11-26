МАУЛЬБРОНН

МАУЛЬБРОНН - монастырь , па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры на юго-за­па­де Гер­ма­нии, зем­ля Ба­ден-Вюр­тем­берг, районн Энц (административный округ Кар­лс­руэ).

Цис­тер­ци­ан­ский монастырь ос­но­ван в 1147 году мо­на­ха­ми из Ной­бур­га в Эль­за­се. В 1504 году за­хва­чен гер­цо­гом Уль­ри­хом Вюр­тем­берг­ским; в 1554 году пре­об­ра­зо­ван в еван­ге­лическую шко­лу (с 1818 года еван­ге­лическая тео­ло­гическая се­ми­на­рия). Мо­на­стырь ок­ру­жён кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми с баш­ня­ми XIII век (Ведь­ми­на, Фау­сто­ва и Мель­нич­ная; пе­ре­строе­ны в 1361-1367 годы) и вклю­ча­ет зда­ния пре­имущественно XII-XVI веков: ро­ма­но-го­тическая церковь Бо­го­ма­те­ри (около 1147-1178 годов; пе­ре­строе­на в 1424 году; пор­тал «Рай» - около 1210 года, бур­гунд­ский Мас­тер Рая) с пря­мо­уголь­ным хо­ром и уз­ки­ми ка­пел­ла­ми тран­сеп­та; го­ти­че­ские Боль­нич­ный кор­пус, тра­пез­ную, кух­ню, южный клу­атр, ке­льи (все XIII век); западные, восточные и северные клу­ат­ры, зал ка­пи­ту­ла с ча­сов­ней Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, «Фон­тан­ный па­виль­он» (ка­пел­ла; все XIV век); мо­на­стыр­скую при­ём­ную (1493 год) с ча­сов­ней (1495 год), зал с де­ревянным по­тол­ком и спи­ра­ле­вид­ны­ми ле­ст­ни­ца­ми (1493-1517 годы), гос­ти­ницу, зим­нюю тра­пез­ную (обе около 1512-1518 годов). На тер­ри­то­рии бывшего мо­на­сты­ря так­же бы­ли по­строе­ны уса­деб­ный дом (1517 год) и охот­ни­чий па­виль­он (1588 год) гер­цо­гов Вюр­тем­берг­ских. В шко­ле Маульбронн учи­лись И. Ке­п­лер, Ф. Гёль­дер­лин , Г. Гес­се . В 1806 году Маульбронн се­ку­ля­ри­зи­ро­ван. Ан­самбль бывший монастырь Маульбронн вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Рас­по­ло­жен­ный ря­дом с мо­на­сты­рём од­но­им. по­сё­лок в 1886 году по­лу­чил пра­ва го­ро­да; сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей в нём - фах­вер­ко­вые до­ма, Ра­ту­ша (1860 год), ме­четь Ми­мар-Си­нан (2001 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)