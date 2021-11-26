МАУЛЬБРОНН
МАУЛЬБРОНН - монастырь, памятник архитектуры на юго-западе Германии, земля Баден-Вюртемберг, районн Энц (административный округ Карлсруэ).
Цистерцианский монастырь основан в 1147 году монахами из Нойбурга в Эльзасе. В 1504 году захвачен герцогом Ульрихом Вюртембергским; в 1554 году преобразован в евангелическую школу (с 1818 года евангелическая теологическая семинария). Монастырь окружён крепостными стенами с башнями XIII век (Ведьмина, Фаустова и Мельничная; перестроены в 1361-1367 годы) и включает здания преимущественно XII-XVI веков: романо-готическая церковь Богоматери (около 1147-1178 годов; перестроена в 1424 году; портал «Рай» - около 1210 года, бургундский Мастер Рая) с прямоугольным хором и узкими капеллами трансепта; готические Больничный корпус, трапезную, кухню, южный клуатр, кельи (все XIII век); западные, восточные и северные клуатры, зал капитула с часовней Святого Иоанна Крестителя, «Фонтанный павильон» (капелла; все XIV век); монастырскую приёмную (1493 год) с часовней (1495 год), зал с деревянным потолком и спиралевидными лестницами (1493-1517 годы), гостиницу, зимнюю трапезную (обе около 1512-1518 годов). На территории бывшего монастыря также были построены усадебный дом (1517 год) и охотничий павильон (1588 год) герцогов Вюртембергских. В школе Маульбронн учились И. Кеплер, Ф. Гёльдерлин, Г. Гессе. В 1806 году Маульбронн секуляризирован. Ансамбль бывший монастырь Маульбронн включён в список Всемирного наследия.
Расположенный рядом с монастырём одноим. посёлок в 1886 году получил права города; среди архитектурных достопримечательностей в нём - фахверковые дома, Ратуша (1860 год), мечеть Мимар-Синан (2001 год).