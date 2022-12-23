МАТВЕЙ ПАРИЖСКИЙ

Матвей Парижский (Мэтью Пэрис; лат. Matthaeus Parisiensis; англ. Matthew Paris) (ок. 1200 — 1259, Сент-Олбанс) — английский монах-бенедиктинец, историк, агиограф. Несмотря на прозвище Парижский («Parisiensis», иногда «de Parisius»), нет убедительных свидетельств французского происхождения М. П. или его учебы в Парижском университете. Как и большинство представителей английских элит XIII в., он был франкофоном, но при этом воспринимал себя как англичанина, а к французам был настроен резко отрицательно. В 1217 вступил в монастырь Сент-Олбанс, где жил до конца жизни. Неоднократно бывал при английском королевском дворе, встречался с королем Генрихом III . Поддерживал достаточно тесные контакты со многими представителями знати (в том числе с Ричардом, графом Корнуоллом, братом короля Генриха III), чиновниками королевской канцелярии и казначейства. В 1248—1249 по поручению папы Римского Иннокентия IV и аббата Сент-Олбанса М. П. посетил Норвегию, чтобы уладить конфликт в бенедиктинском монастыре Нидархольм (близ Тронхейма) и реформировать там монашескую дисциплину в соответствии с бенедиктинским уставом. Примерно с 1247 работал над «Большой хроникой», задуманной как продолжение сочинения другого монаха Сент-Олбанса, Роджера Вендоверского. В окончательном виде она охватывает период от сотворения мира до 1259. Отличается широким географическим охватом, в текст включено множество документов. Также М. П. написал ряд сочинений, основанных на «Большой хронике» («Цветы историй», «История англов», «Сокращение хроник» и др.), «Деяния аббатов монастыря Св. Альбана», ряд житий святых на латыни и старофранцузском языке. Искусный каллиграф и миниатюрист. Стилистический анализ свидетельствует о том, что М. П. был самоучкой, использовал в качестве образцов иллюминированные рукописи из монастырской библиотеки, различные предметы (например, ювелирные изделия). Помимо рисунков, М. П. включал в свои сочинения карты, составленные и нарисованные им самим. Среди иллюстраций на полях — большое количество гербов, как английских, так и континентальных; М. П. одним из первых европейских авторов предпринял попытку систематического сбора информации о гербах. Несмотря на тенденциозность и порой существенные искажения фактов, его сочинения служат одним из базовых источников по истории Европы XIII в.

Соч. : Historia Anglorum, sive, ut vulgo dicitur, Historia Minor, Item, ejusdem abbreviation chronicorum Angliae / Ed. by F. Madden. 3 vol. London, 1866—1869; Gesta abbatum monasterii Sancti Albani a Thoma Walsingham, regnante Ricardo Secundo, ejusdem ecclesi? pr?centore, compilata / Ed. by H. T. Riley. Vol. 1. London, 1867. P. 3—324; Chronica Majora / Ed. by H. R. Luard. 7 vol. London, 1872—1883; Vita sancti Stephani archiepiscopi Cantuariensis // Ungedruckte Anglo-Normannische Geschichtsquellen / Hrsg. von F. Liebermann. Strassburg, 1879. S. 318—329; Fragments d’une vie de Saint Thomas de Cantorbery en vers accouples / Publ. par P. Meyer. Paris, 1885; Flores Historiarum / Ed. by H. R. Luard. 3 vol. London, 1890; La Vie de saint Edmond, archeveque de Cantorbery / Publ. par A. T. Baker // Romania. 1929. Vol. 55, № 219/220. P. 332—381; La vie de Seint Auban: an Anglo-Norman Poem of the Thirteenth Century / Ed. by A. R. Harden. London, 1968; La estoire de Seint Aed­ward le Rei, attributed to Matthew Paris / Ed. by K. Y. Wallace. London, 1983; The Life of St. Edmund / Ed. by C. H. Lawrence. Stroud, 1996; The Lives of the Two Offas: Vitae Offarum Duorum / Ed. by M. Swanton. Crediton, 2010.

Лит. : Vaughan R. Matthew Paris. Cambridge, 1958; Hilpert H.-E. Kaiser- und Papstbriefe in den Chronica majora des Matthaeus Paris. Stuttgart, 1981; Lewis S. The Art of Matthew Paris in the Chronica maiora. Berkeley, 1987; Connolly D. K. The Maps of Matthew Paris: Medieval Journeys through Space, Time and Liturgy. Woodbridge, 2009. С. Г. Мереминский.