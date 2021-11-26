МАСТЕР ИСААКА

МАСТЕР ИСААКА -условное именование итальянского живописца, работавшего около 1290 году в Верхней церкви базилики Святого Франциска в Ассизи.

В сред­нем ре­ги­ст­ре северной сте­ны в 3-м про­лё­те от сре­док­ре­стия им на­пи­са­ны сце­ны «Иса­ак бла­го­слов­ля­ет Иа­ко­ва» и «Исав пе­ред Исаа­ком». Мастера Исаака так­же при­пи­сы­ва­ют­ся сце­ны «От­цы Цер­кви» на од­ном из сво­дов и «Ио­сиф в ко­лод­це», «Ио­сиф пе­ред брать­я­ми», «Со­ше­ст­вие Святого Ду­ха на апо­сто­лов» в сред­нем ре­ги­ст­ре стен.

Ико­но­гра­фия отдельных фи­гур и стиль этих фре­сок ука­зы­ва­ют на римское про­ис­хо­ж­де­ние ху­дож­ни­ка и его зна­ком­ст­во с твор­че­ст­вом П. Ка­вал­ли­ни . Но­вы­ми для итальянской жи­во­пи­си то­го вре­ме­ни яв­ля­ют­ся: раз­ме­ще­ние сцен внут­ри ар­хитектурных кон­ст­рук­ций, про­стран­ственный ха­рак­тер ко­то­рых под­чёр­ки­ва­ет­ся пер­спек­тив­ны­ми со­кра­ще­ния­ми по­тол­ка, стен, две­рей и пред­ме­тов ме­бе­ли; вос­соз­да­ние эмо­цио­наль­но­го со­стоя­ния ка­ж­до­го из пред­став­лен­ных пер­со­на­жей, пе­ре­да­ча их взаи­мо­дей­ст­вия по­сред­ст­вом жес­тов и рит­ма, свя­зы­ваю­ще­го фи­гу­ры друг с дру­гом и с фо­ном; так­же ис­поль­зо­ва­ние но­вой жи­во­пис­ной тех­ни­ки, т. н. под­лин­ной фре­ски (buon fresco - ра­бо­та по сы­рой шту­ка­тур­ке, на­кла­ды­вае­мой лишь на не­боль­шой уча­сток, ко­то­рый мож­но бы­ло рас­пи­сать за один день), по­зво­ляв­шей пе­рей­ти от гра­фи­че­ских по пре­иму­ще­ст­ву спо­со­бов ра­бо­ты с цве­том к сис­те­ме жи­во­пис­ных ню­ан­сов мастера Исаака, ко­то­ро­го ряд ис­сле­до­ва­те­лей ото­жде­ст­в­ля­ют с Джот­то, сле­ду­ет ско­рее рас­смат­ри­вать в чис­ле пред­ше­ст­вен­ни­ков по­след­не­го и как од­но­го из круп­ней­ших жи­во­пис­цев итальянского Про­то­ре­нес­сан­са , от­кры­ваю­щих со­бой зо­ло­той век итальянской фре­ско­вой жи­во­пи­си.