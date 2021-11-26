МАРТИНИ СИМОНЕ
МАРТИНИ СИМОНЕ - итальянский живописец.
Представитель сиенской школы. Cведений о первых десятилетиях жизни художника не сохранилось. Ранние работы Мартини заставляют предполагать его обучение в мастерской Дуччо ди Буонинсенья, совместную работу с Джотто в Нижней церкви базилики Святого Франциска в Ассизи, а также возможное путешествие во Францию в конце XIII века, определившие характер его живописи. Фреска «Маэстá» в Палаццо Публико в Сиене (1315 год), написанная под влиянием полиптиха Дуччо на ту же тему, демонстрирует хорошее знание французской иконографии и стиля («Величание Богоматери» представлено по аналогии со сценами явления правителя в окружении придворных); декоративный бордюр придаёт ей сходство со шпалерой, что подчёркивается включением в живописную ткань позолоты, кусков окрашенного стекла, имитирующих драгоценные камни, орнамента нимбов, гравированных по рельефному гипсовому основанию. Напротив «Маэстá» размещается фреска «Кондотьер Гвидориччо да Фольяно перед Монтемасси» (1330-1333 годы) - новый тип светской мемориально-героической композиции, объединяющей в себе условно-эмблематическую конную фигуру кондотьера и панорамный пейзаж, на фоне которого выделяются своей достоверной убедительностью изображения крепости Монтемасси и сиенского лагеря. В капелле Святого Мартина в базилике Святого Франциска в Ассизи (около 1317 года) Мартини, создавая житийный цикл святого Мартина Турского, выступает творцом новой иконографии, проявляя изобретательность в трактовке костюмов, тканей и повествовательных деталей, в использовании декоративных техник и иллюзионистических приёмов. В построении сцен с их архитектурными кулисами и выдвинутыми на первый план фигурами чувствуется влияние житийного цикла святого Франциска из Верхней церкви этой же базилики.
Мартини создал многочисленные алтарные образы. Исполненный им в Неаполе около 1317 года по заказу короля Роберта Неаполитанского «Алтарь святого Людовика Тулузского» (Национальный музей Каподимонте, Неаполь) - один из первых алтарных образов с повествовательной пределлой; в 1317 году Мартини возведён королём в рыцарское достоинство. В сцене «Благовещение», написанной для «Алтаря святого Ансана» в сиенском соборе (1333 год, галерея Уффици, Флоренция), пропорции фигур, рисунок драпировок, декоративность и акцентирование линейного ритма указывают на интерес к готическому искусству с его утончённым спиритуализмом. Исполняя заказ доминиканцев (для церкви Святой Екатерины в Пизе), Мартини разработал новый тип многоярусного полиптиха, воплощающий в себе сложнейшую иконографическую программу и являющийся, подобно фасадам готических соборов, «проповедью в образах» (1319 год, Национальный музей Сан-Маттео, Пиза).
Около 1335 года Мартини переехал в Авиньон. От его пребывания там сохранилась лишь полуразрушенная роспись в нартексе собора Нотр-Дам-де-Дом. Обнаруженные под остатками росписей синопии (Папский дворец, Авиньон) - редкий пример средневекового рабочего рисунка, сохранившего вносимые в него изменения и демонстрирующего эволюцию замысла.
Основную часть работ Мартини в это время составляли небольшие произведения, создававшиеся для частных заказчиков, отличающиеся драматизмом и экспрессией. Среди них - «Полиптих Орсини» (Королевский музей изящных искусств, Антверпен; Государственные музеи, Берлин; Лувр, Париж), «Христос, укоряемый родителями за долгое присутствие в храме» (1342 год, Художественная галерея Уокер, Ливерпуль). Мартини был дружен с Ф. Петраркой, исполнил для него фронтиспис к кодексу с сочинениями Вергилия (1338 год, Библиотека Амброзиана, Милан) и портрет Лауры, возлюбленной поэта (не сохранился), - первый портрет в итальянской изобразительной традиции (наряду с также несохранившимся изображением кардинала Наполеоне Орсини).
На фоне своих современников Мартини выделяется тяготением к северному стилю. В его творчестве приёмы французской готики наиболее тесно переплетаются с традициями итальянской живописи. Вероятно, поэтому Мартини - один из крупнейших художников треченто, автор многочисленных новаций - почти не имел последователей. Его влияние на сиенскую и итальянскую живопись было ограниченным, а после отъезда мастера в Авиньон на первый план выступило творчество братьев Лоренцетти.