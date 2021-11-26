ЛОПАТКА

ЛОПАТКА, ли­зе­на - вер­ти­каль­ный уп­ло­щён­ный вы­ступ на сте­не зда­ния, вы­пол­няю­щий де­ко­ра­тив­ную функ­цию рит­мичного чле­не­ния её по­верх­но­сти, ре­же - слу­жа­щий для её ук­ре­п­ле­ния.

(Нем. Lisene, от франц. lisière - кай­ма, кант, бор­дюр, бров­ка). Лопатка - ха­рак­тер­ный эле­мент средневековой ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры (ро­ман­ской, древнерусской и др.); так­же встре­ча­ет­ся в по­строй­ках клас­си­циз­ма и ис­то­ри­че­ских сти­лей. В от­ли­чие от пи­ля­ст­ры , Лопатка не име­ет ба­зы и ка­пи­те­ли .

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