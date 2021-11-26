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ЛОПАТКА
ЛОПАТКА, лизена - вертикальный уплощённый выступ на стене здания, выполняющий декоративную функцию ритмичного членения её поверхности, реже - служащий для её укрепления.
(Нем. Lisene, от франц. lisière - кайма, кант, бордюр, бровка). Лопатка - характерный элемент средневековой европейской архитектуры (романской, древнерусской и др.); также встречается в постройках классицизма и исторических стилей. В отличие от пилястры, Лопатка не имеет базы и капители.
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