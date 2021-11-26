ДРAМА

ДРAМА - город в Восточной Македонии , центр Драмской митрополии Элладской Православной Церкви.

Следы первых поселений в окрестностях Драмы относятся к раннему железному веку . В классическую эпоху, в V веке до Рождества Христова, на месте Драмы существовал небольшой город, жители которого занимались виноградарством и почитали бога Диониса. В римский период через город проходил важнейший торговый путь - Эгнатиева дорога (Via Egnatia). Однако росту значения Драмы препятствовало соседство с таким крупным центром, как город Филиппы.

Точное время основания Драмской епископии, подчиненной Филиппийской митрополии, остается неизвестным. Нотиции N 15 и 17-18 свидетельствуют, что некоторое время в средневизантийский период Драма являлась архиепископией.

В ранг митрополии Драмская епархия была возведена ранее Патриаршества Иоанна XIII Глики (1315-1319 годы), в 1317 году она была подчинена митрополиту Христополя (Кавала), в 1395 году - митрополиту Эноса.

В 1345 году Драма была захвачена сербским царем Стефаном Душаном. Его наместник кесарь Воихна в 1357 году нанес поражение в окрестностях Драмы Матфею Кантакузину, сыну императора Иоанна VI Кантакузина . Зять и преемник кесаря Воихны деспот Иоанн Углеша († 1371 год) фактически был правителем независимого княжества со столицей в Драме После 1365 года столицей становятся Серры (Михальчић Р. Краj Српског царства. Београд, 2001. С. 76). В болгарской литературе высказывалось мнение, что в правление Иоанна Углеши Драмская митрополия подчинялась Охридскому архиепископу (Снегаров И. История за Охридската архиепископия. София, 1924, 1995р. Т. 1. С. 335). Основанием для этого явилось неверно истолкованное исследователем упоминание архиепископа Григория в хрисовуле Иоанна Углеши (1369 год), посвященном решению имущественного спора между епископом Иерисса и Зографским монастырем (Острогорски Г. Византиjа и Словени. Београд, 1970. С. 536-537). В 1371 году Константинопольский патриарх Филофей Коккин издал грамоту, согласно которой он доверял Драмскому митрополиту управление Филиппийской митрополией и назначал его экзархом во владениях Иоанна Углеши с передачей ему всех патриарших прав в этой области (Там же. С. 602-603).

В 1373 году Драма была взята турками. В период османского господства Драмский митрополит был вынужден перенести кафедру в Алистрати (до 1821 года). В конце XV века Драмская митрополия занимала 60-е место среди 72 епархий Константинопольского Патриархата, в 1715 и 1855 годпх - 29-е, в 1900 году - 25-е из 79. В 1498 году Константинопольским патриархом был избран митрополит Драмы Иоаким I.

В 1619 году в состав Драмской митрополии вошла Филиппийская митрополия, в 1663 году - Зихнийская, в 1674 году - Неврокопская. В 1882 году Зихнийская митрополия была выделена из Драмской, а Филиппийская и Неврокопская остались в ее составе.

В 1902-1912 годах митрополию возглавлял национальный герой мученик Хризостом (Калафатис; впоследствии митрополит Смирнский), сделавший много для духовного просвещения паствы. В октябре 1912 года Драма была освобождена от турок болгарской армией, в июле 1913 года в город вошли греческие войска. С мая 1916 по сентябрь 1918 года Драма снова была занята болгарами. Окончательно перешла к грекам в 1918 году. В начале 20-х годов ном Драмы вместо покинувшего его значительного числа болгарских и турецких жителей был заселен беженцами из Малой Азии.

Во время второй мировой войны Драма была оккупирована германо-болгарскими войсками (апрель 1941 - март 1945 годов). В это время осуществлялись попытки насильственной болгаризации, проводились массовые репрессии.

Из памятников византийского периода в Драме сохранились церкви Святой Софии IX-X веков (фрески в алтарной части) и святых Таксиархов (Чиноначальников) середины XIV века (однонефная базилика, фрагменты фресок). На месте современного кафедрального собора в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы находился раннехристианский храм. Под церковью мц. Параскевы существовали раннехристианские катакомбы.

В настоящее время в Драмской митрополии насчитывается 103 приходских и 4 монастырских храма, 3 действующих монастыря: муж. Неа-Сумела в честь Преображения Господня, женские Пресвятой Богородицы Икосифиниссы и Вознесения Господня, основанный старцем Георгием (Карслидисом).

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