ЛЕНГЛЕНД УИЛЬЯМ

ЛЕНГЛЕНД УИЛЬЯМ - английский поэт.

Дос­то­вер­ных био­гра­фических све­де­ний не со­хра­ни­лось. Воз­мож­но, окон­чил мо­на­стыр­скую шко­лу в Грейт-Мол­верн в граф­ст­ве Вус­тер­шир, жил в Лон­до­не , был кли­ри­ком. Пред­по­ла­гае­мый ав­тор ал­ле­го­рические по­эмы «Ви­де­ние о Пет­ре Па­ха­ре» («The vision of Piers the Plowman», около 1362 года, русский перевод 1941 года), на­пи­сан­ной ал­ли­те­ра­ци­он­ным не­риф­мо­ван­ным сти­хом и из­вест­ной в не­сколь­ких ре­дак­ци­ях.

В ос­но­ве по­эмы, пред­став­ляю­щей со­бой об­ра­зец по­пу­ляр­но­го в сред­ние ве­ка жан­ра ви­де­ния, - сю­жет о стран­ст­вии па­лом­ни­ков к Прав­де. Ис­поль­зуя в ка­че­ст­ве дей­ст­вую­щих лиц пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ные аб­ст­рак­ции (ле­ди Мзда, ры­царь Со­весть и др.), Ленгленд об­ли­ча­ет ха­рак­тер­ные для современного ему об­ще­ст­ва по­роки. Свои пред­став­ле­ния о до­б­ре и зле Ленгленд вло­жил в ус­та главного ге­роя - скром­но­го тру­же­ни­ка Пет­ра Па­ха­ря, чей об­раз по­сте­пен­но об­ре­та­ет чер­ты, род­ня­щие его с Хри­стом.

На­пи­сан­ная про­стым, раз­го­вор­ным язы­ком и на­сы­щен­ная хри­сти­ан­ской сим­во­ли­кой, по­эма ока­за­ла влия­ние на твор­че­ст­во Дж. Скел­то­на, Дж. Миль­то­на, Дж. Бень­я­на. Из­вест­ны ано­ним­ные под­ра­жа­ния по­эме Ленгленда: «Сим­вол ве­ры Пет­ра Па­ха­ря» («Piers the Plowman’s credo», 1394 год) и «Жа­ло­ба Па­ха­ря» («The complaint of the Plow­man», около 1395 года)