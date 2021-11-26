ЛЕНГЛЕНД УИЛЬЯМ
ЛЕНГЛЕНД УИЛЬЯМ - английский поэт.
Достоверных биографических сведений не сохранилось. Возможно, окончил монастырскую школу в Грейт-Молверн в графстве Вустершир, жил в Лондоне, был клириком. Предполагаемый автор аллегорические поэмы «Видение о Петре Пахаре» («The vision of Piers the Plowman», около 1362 года, русский перевод 1941 года), написанной аллитерационным нерифмованным стихом и известной в нескольких редакциях.
В основе поэмы, представляющей собой образец популярного в средние века жанра видения, - сюжет о странствии паломников к Правде. Используя в качестве действующих лиц персонифицированные абстракции (леди Мзда, рыцарь Совесть и др.), Ленгленд обличает характерные для современного ему общества пороки. Свои представления о добре и зле Ленгленд вложил в уста главного героя - скромного труженика Петра Пахаря, чей образ постепенно обретает черты, роднящие его с Христом.
Написанная простым, разговорным языком и насыщенная христианской символикой, поэма оказала влияние на творчество Дж. Скелтона, Дж. Мильтона, Дж. Беньяна. Известны анонимные подражания поэме Ленгленда: «Символ веры Петра Пахаря» («Piers the Plowman’s credo», 1394 год) и «Жалоба Пахаря» («The complaint of the Plowman», около 1395 года)