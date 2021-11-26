ЛЕГИЗМ
ЛЕГИЗМ (юр.) - влиятельное течение в юридической мысли.
Основные постулаты легизма: опора на закон, официальное законодательство; классификация и систематизация знания на основе античного римского частного права; неприятие сословных феодальных привилегий и борьба за государственную юрисдикцию. Изучая эмпирические данные (законы, обычаи, решения публичных органов), легисты рассматривали их во взаимосвязи, классифицируя и систематизируя их в рамках современных им общих принципов и понятий. Образцом для легистов служило действовавшее в античности римское право.
Западно-европейский легизм начал формироваться в XII веке и связан с именем Ирнерия. Прошёл в процессе эволюции ряд этапов: глоссаторский (смотри Глоссаторы), постглоссаторский (смотри Постглоссаторы), гуманистический. Легизм был вызван к жизни экономическими, социальными, политическими, духовными потребностями развивающегося средневекового общества. Легисты приняли сторону светской власти в её борьбе с Римско-католической церковью, с папством. Они отрицательно относились к проявлениям феодально-сословного строя и выступали за расширение государственной юрисдикции за счёт сеньориальной. В условиях теоцентрически ориентированного средневекового знания и концентрации образованности преимущественно в церковной среде легизм и юриспруденция представляли светскую науку, светский стиль мышления.
Творческая роль легизма не сводилась лишь к распространению древнеримской нормативной регламентации на отношения, которые не регулировались местными обычаями, не ограничивалась видоизменением текущего законодательства в духе такой регламентации. Легизм заметно углубил понимание права и закона как разносущностных феноменов, внеся тем самым весомый вклад в формирование юриспруденции Нового времени.
Особое влияние Легизм имел во Франции. В процессе рецепции римского права отдельные его нормы включались в сборники провинциальных правовых обычаев (кутюмов), что иногда влекло за собой коренную ломку старого права в духе римской традиции. Например, под влиянием легистов старое французское правило раздела наследства между сыновьями было заменено принципом привлечения к наследованию всех детей наследодателя, независимо от пола, и равного распределения между ними наследственной массы.
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