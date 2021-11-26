ЛЕГИСТЫ

ЛЕГИСТЫ - средневековые юристы, приверженцы легизма .

Спо­соб­ст­во­ва­ли рас­про­стра­не­нию в Западной Ев­ро­пе рим­ско­го пра­ва в про­ти­во­вес ка­но­ни­че­ско­му пра­ву. Бы­ли сто­рон­ни­ка­ми цен­тра­ли­за­ции ко­ро­лев­ской вла­сти, вы­сту­па­ли за ог­ра­ни­че­ние ком­пе­тен­ции сень­о­ри­аль­ных и цер­ков­ных су­дов, а так­же городского са­мо­управ­ле­ния. Один из наи­бо­лее из­вест­ных ле­ги­стов - Ф. де Бо­ма­ну­ар, со­ста­ви­тель сборника фран­цуз­ско­го обыч­но­го пра­ва «Ку­тю­мов Бо­ве­зис» (около 1283 года).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)