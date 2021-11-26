В закладки
ЛЕГИСТЫ
ЛЕГИСТЫ - средневековые юристы, приверженцы легизма.
Способствовали распространению в Западной Европе римского права в противовес каноническому праву. Были сторонниками централизации королевской власти, выступали за ограничение компетенции сеньориальных и церковных судов, а также городского самоуправления. Один из наиболее известных легистов - Ф. де Бомануар, составитель сборника французского обычного права «Кутюмов Бовезис» (около 1283 года).
586
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится