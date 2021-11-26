ЛАНДСЛАГ

ЛАНДСЛАГ - свод за­ко­нов средневековой Шве­ции.

Дей­ст­во­вал на всей тер­ри­то­рии ко­ро­лев­ст­ва, за ис­клю­че­ни­ем го­ро­дов, имев­ших собственный свод за­ко­нов - стадс­лаг. Вы­ра­бо­тан при ко­ро­ле Маг­ну­се Эрикс­со­не в ре­зуль­та­те ко­ди­фи­ка­ции обыч­но­го пра­ва различных об­лас­тей Шве­ции (т. н. об­ла­ст­ных за­ко­нов - landskapslag) и ко­ро­лев­ских по­ста­нов­ле­ний. Про­цесс со­став­ле­ния за­нял около 5 лет (1347-1352 годы), уча­стие в нём при­ни­ма­ли как свет­ские экс­пер­ты, так и ка­но­ни­ки.

Со­сто­ял из 14 раз­де­лов, ре­гу­ли­ро­вав­ших различные сто­ро­ны жиз­ни об­ще­ст­ва: строи­тель­ст­во, зе­мель­ные от­но­ше­ния, во­про­сы бра­ка, на­ка­за­ния за пра­во­на­ру­ше­ния и пре­сту­п­ле­ния и др. Ландслаг не со­дер­жал раз­де­ла о функ­цио­ни­ро­ва­нии и пол­но­мо­чи­ях Церк­ви. В отдельной гла­ве «Ко­ро­лев­ский раз­дел» (Ko­nungsbalken) бы­ли под­твер­жде­ны все ста­рин­ные при­ви­ле­гии дво­рян­ст­ва и ус­та­нов­ле­на вы­бор­ность мо­нар­хии, что силь­но ог­ра­ни­чи­ло ко­ро­лев­скую власть.

Одоб­рен на съез­де ду­хов­ных и свет­ских фео­да­лов в зам­ке Эреб­ру в 1347 году. Официального ут­вер­жде­ния и вве­де­ния в си­лу ландслага не бы­ло, он вво­дил­ся в дей­ст­вие по­сте­пен­но в различных про­вин­ци­ях: в 1347-1352 годах в Уп­план­де и Сё­дер­ман­лан­де, к конwe XIV века во всех об­лас­тях Шве­ции. При­ня­тие еди­но­го об­ще­го­су­дар­ст­вен­но­го сво­да за­ко­нов бы­ло важ­ным ша­гом на пу­ти к цен­тра­ли­за­ции стра­ны.

В 1442 году при Кри­сто­фе­ре Ба­вар­ском ландслаг был до­пол­нен и час­тич­но пе­ре­ра­бо­тан; но­вый ландслаг ещё боль­ше ог­ра­ни­чил пра­ва кре­сть­ян и уси­лил власть феодальной зна­ти. В 1608 году ко­роль Карл IX объ­явил ландслаг Кри­сто­фе­ра Ба­вар­ско­го един­ст­вен­но дей­ст­вую­щим. В 1734 году за­ме­нён но­вым сво­дом за­ко­нов.

Ис­точники :

Schlyter C.J. Samling af Sweriges gam­la lagar... Stockh., 1869. Bd 12

Konung Christoffers landslag; Ланд­слаг ко­ро­ля Маг­ну­са Эрикс­со­на // Сред­ние ве­ка. М., 1964. Вып. 26.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)