ЛАНДСЛАГ
ЛАНДСЛАГ - свод законов средневековой Швеции.
Действовал на всей территории королевства, за исключением городов, имевших собственный свод законов - стадслаг. Выработан при короле Магнусе Эрикссоне в результате кодификации обычного права различных областей Швеции (т. н. областных законов - landskapslag) и королевских постановлений. Процесс составления занял около 5 лет (1347-1352 годы), участие в нём принимали как светские эксперты, так и каноники.
Состоял из 14 разделов, регулировавших различные стороны жизни общества: строительство, земельные отношения, вопросы брака, наказания за правонарушения и преступления и др. Ландслаг не содержал раздела о функционировании и полномочиях Церкви. В отдельной главе «Королевский раздел» (Konungsbalken) были подтверждены все старинные привилегии дворянства и установлена выборность монархии, что сильно ограничило королевскую власть.
Одобрен на съезде духовных и светских феодалов в замке Эребру в 1347 году. Официального утверждения и введения в силу ландслага не было, он вводился в действие постепенно в различных провинциях: в 1347-1352 годах в Уппланде и Сёдерманланде, к конwe XIV века во всех областях Швеции. Принятие единого общегосударственного свода законов было важным шагом на пути к централизации страны.
В 1442 году при Кристофере Баварском ландслаг был дополнен и частично переработан; новый ландслаг ещё больше ограничил права крестьян и усилил власть феодальной знати. В 1608 году король Карл IX объявил ландслаг Кристофера Баварского единственно действующим. В 1734 году заменён новым сводом законов.
Источники:
Schlyter C.J. Samling af Sweriges gamla lagar... Stockh., 1869. Bd 12
Konung Christoffers landslag; Ландслаг короля Магнуса Эрикссона // Средние века. М., 1964. Вып. 26.