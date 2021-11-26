КРИСТИНА ПИЗАНСКАЯ

Кристина Пизaнская (фр. Christine de Pizan) (ок. 1365, Венеция — после 1429, аббатство Пуасси) — первая французская «профессиональная» писательница и поэтесса.

Родилась в Венеции в семье Томмазо ди Бенвенуто, советника Венецианской республики, а прежде преподавателя медицины и астрологии в Болонском университете. В 1369 семья переехала в Париж, куда Томмазо был приглашен французским королем Карлом V . К. П. выросла при дворе, имея доступ к богатейшей луврской библиотеке. Увидев в ней склонность к учебе, отец способствовал ее интеллектуальным занятиям. В 15 лет она была выдана замуж за королевского секретаря Этьена Кастеля. Счастливому союзу придет конец через 10 лет: К. П. остается вдовой с тремя детьми. Единственным утешением ее становятся занятия. Она обращается к поэзии и начинает писать стихи, в которых оплакивает свои потери и жалуется на постигшую ее участь.

Удачно начав поэтическую карьеру, она оказалась при дворе брата короля Людовика Орлеанского и именно там получила первое признание. Постепенно К. П. завоевывает известность при, казалось бы, невозможных обстоятельствах: она — иностранка неблагородного происхождения и, самое главное, — женщина. На смену куртуазной лирике приходит стихотворная дидактика, сменившаяся вскоре прозой. Рубежом на этом пути стал знаменитый «Спор о “Романе о Розе”» (1401—1402). Именно этот диспут с клириками и гуманистами, в котором принимали участие Жан де Монтрей, Гонтье и Пьер Коль, Жан Жерсон , принес К. П. известность и реноме защитницы женщин. Завоеванный статус она подтвердила в двух последующих книгах, созданных в феминистском ключе: «Граде женщин» и «Книге о Трех Добродетелях».

В духе новой эпохи писательница не скрывает своего авторства и подробно описывает реальные и мнимые перипетии своей жизни, стремление к знаниям, выбор «профессии». В «Книге о Дороге долгого учения» (октябрь 1402 — март 1403) она рассказывает, как блуждала во сне в поисках знания, ведомая Сибиллой. В поэме «О переменчивой Фортуне» (август 1400 — ноябрь 1403) писательница представляет, как Фортуна превратила ее в мужчину, главу семьи и писателя. Она рассказывает воображаемую автобиографию, вписывая свою жизнь в ряд других «мужей» древней истории: Александра, героев Трои и др. «Видение Кристине» (1405) — очередное аллегорическое путешествие во сне в духе «Романа о Розе», в котором К. П., цитируя многочисленных древних авторов (Валерий Максим, Сенека, Овидий), показывает читателю, что довольна судьбой писательницы, и рассказывает о написанных прежде книгах.

К. П. не только сочиняла, но и сама переписывала рукописи. В некоторых кодексах, содержащих ее сочинения, можно увидеть миниатюры, изображающие писательницу за пюпитром.

Для того чтобы обеспечить свое существование, она посвящала и подносила свои труды «великим мира сего». Основными ее покровителями были герцоги Жан Беррийский, Людовик Орлеанский, Филипп Бургундский, также она посвящала книги королеве Изабелле Баварской, Карлу VI, Жану Бесстрашному, Людовику Гиенскому и др. Перечисление имен ее адресатов может вызывать сомнение в стабильности ее политических убеждений. Однако она не принадлежала ни к одной партии. Не раз в сочинениях К. П. пыталась призвать враждующие стороны к миру и прекращению войны.

По заказу герцога Бургундского Филиппа Храброго в 1404 К. П. составляет большой труд — «Книгу деяний и добрых нравов мудрого короля Карла V». Черпая информацию в исторических, философских и поучительных трудах, а также в собственных воспоминаниях и в сведениях, сообщенных ей камергером короля Бюро де Даммартэном и луврским библиотекарем Жилем Мале, К. П. воплотила в книге свое представление о короле как об «идеальном» принце и рыцаре.

С нарастанием политической напряженности в стране она пишет все меньше. От 1410-х до нас дошли лишь «Книга о мире» и «Послание о Темнице человеческой жизни». В 1418 К. П. надолго умолкает, удалившись в монастырь в Пуасси. Именно там знаменитая писательница провела последние годы жизни. 31 июля 1429 она напишет свое последнее сочинение — «Поэму о Жанне д Арк».

Соч.: Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V / Ed. S. Solente. Vol. 1—2. Paris, 1936—1940; Le Livre du chemin de longue etude / Hg. R. Puschel. Berlin–Paris, 1887 (repr. Genève, 1974); Le livre du corps de policie / Ed. A. J. Kennedy. Paris, 1998; Le Livre des epistres du debat sus le Rommant de la Rose / Ed. A. Valentini. Paris, 2014; Le Livre des Trois Vertus / Ed. C. C. Willard. Paris, 1989; Oeuvre poétiques de Christine de Pisan / Publ. M. Roy. Paris, 1886.

Лит.: Autrand F. Christine de Pizan: une femme en politique. Paris, 2009; Brown-Grant R. Christine de Pizan and the Moral Defence of Women: Reading beyond Gender. Cambridge, 1999; Christine de Pizan, une femme de science, une femme de lettres / Études réunies par J. Dor et M.-E. Henneau. Paris, 2008. Green K., Mews C. J. Healing the Body Politic: the Political Thought of Christine de Pizan. Turnhout, 2005; Le Ninan C. Le Sage Roi et la clergesse. L’Écriture politique dans l’œuvre de Christine de Pizan. Paris, 2013; Une femme de lettres au Moyen Age: Études autour de Christine de Pizan. Orléans, 1995; Willard C. C. Christine de Pizan: Her Life and Works. New York, 1984.