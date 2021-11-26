КОЗЬМА ПРАЖСКИЙ (лат. Cosmas Pragensis, чеш. Kosmas)

Пер­вый чешский хро­нист, ро­до­на­чаль­ник чешской ис­то­рио­гра­фии .

Из знат­но­го ро­да, об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Пра­ге и Лье­же (Флан­д­рия). В сви­те имп. Ген­ри­ха IV Са­лия по­се­тил ряд ев­роп. стран, за­тем за­нял долж­ность праж­ско­го ка­но­ни­ка и де­ка­на со­бо­ра Св. Вит­та (с 1110). Час­то при­сут­ст­во­вал на ме­ж­ду­нар. встре­чах праж­ско­го и оло­мо­уц­ко­го епи­ско­пов. Ок. 1119–25 соз­дал свой гл. труд – «Чеш­скую хро­ни­ку» («Chronica Bоёmо­rum»), в ко­то­рой опи­сал со­бы­тия в чеш. зем­ле с древ­ней­ших вре­мён до 1-й четв. 12 в. «Чеш­ская хро­ни­ка» на­пи­са­на на лат. яз. и со­сто­ит из трёх книг (час­тей). В 1-й кни­ге на ле­ген­дар­ном ма­те­риа­ле ос­ве­ща­ет­ся древ­ней­ший пе­ри­од ис­то­рии чеш. и польск. на­ро­дов, вре­мя язы­че­ст­ва и на­ча­ла рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва (до 1038). 2-я кни­га по­ве­ст­ву­ет о пе­рио­де с 1039 по 1092. Эта часть ос­но­ва­на на ис­то­рич. ис­точ­ни­ках, уст­ной тра­ди­ции и собств. ав­тор­ских на­блю­де­ни­ях. Наи­бо­лее под­роб­но из­ло­же­ны со­бы­тия в 3-й кни­ге, по­свя­щён­ной пе­рио­ду 1092–1125, со­вре­мен­ни­ком ко­то­рых был К. П. В ней яр­ко вы­ра­же­на субъ­ек­тив­ная по­зи­ция ав­то­ра в от­но­ше­нии оце­нок про­ис­хо­дя­ще­го и дея­тель­но­сти отд. лиц. «Чеш­ская хро­ни­ка» – вы­даю­щее­ся яв­ле­ние ср.-век. ис­то­рио­пи­са­ния; дол­гое вре­мя она счи­та­лась в ис­то­рио­гра­фии важ­ней­шим ис­точ­ни­ком по ис­то­рии ди­на­стии Прже­мы­сло­ви­чей и ис­то­рии Церк­ви и ока­за­ла ог­ром­ное влия­ние на ис­торио­гра­фию Но­во­го вре­ме­ни . Од­на­ко совр. ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что в «Чеш­ской хро­ни­ке» со­дер­жит­ся мно­го оши­бок – как в из­ло­же­нии ис­то­рич. фак­тов, так и в хро­но­ло­гии, и от­но­сят её к чис­лу вы­даю­щих­ся не ис­то­ри­че­ских, а лит. про­из­ве­де­ний. Ори­ги­нал «Чеш­ской хро­ни­ки» не со­хра­нил­ся, из­вест­но 15 её спи­сков; про­из­ве­де­ние не­од­но­крат­но пе­ре­во­ди­лось на разл. ев­роп. язы­ки.

Сочинения:

Чеш­ская хро­ни­ка. М., 1962.

Автор: Л. П. Лап­те­ва.