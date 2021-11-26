КОЗЬМА ПРАЖСКИЙ (лат. Cosmas Pragensis, чеш. Kosmas)
Первый чешский хронист, родоначальник чешской историографии.
Из знатного рода, образование получил в Праге и Льеже (Фландрия). В свите имп. Генриха IV Салия посетил ряд европ. стран, затем занял должность пражского каноника и декана собора Св. Витта (с 1110). Часто присутствовал на междунар. встречах пражского и оломоуцкого епископов. Ок. 1119–25 создал свой гл. труд – «Чешскую хронику» («Chronica Bоёmоrum»), в которой описал события в чеш. земле с древнейших времён до 1-й четв. 12 в. «Чешская хроника» написана на лат. яз. и состоит из трёх книг (частей). В 1-й книге на легендарном материале освещается древнейший период истории чеш. и польск. народов, время язычества и начала распространения христианства (до 1038). 2-я книга повествует о периоде с 1039 по 1092. Эта часть основана на историч. источниках, устной традиции и собств. авторских наблюдениях. Наиболее подробно изложены события в 3-й книге, посвящённой периоду 1092–1125, современником которых был К. П. В ней ярко выражена субъективная позиция автора в отношении оценок происходящего и деятельности отд. лиц. «Чешская хроника» – выдающееся явление ср.-век. историописания; долгое время она считалась в историографии важнейшим источником по истории династии Пржемысловичей и истории Церкви и оказала огромное влияние на историографию Нового времени. Однако совр. исследователи считают, что в «Чешской хронике» содержится много ошибок – как в изложении историч. фактов, так и в хронологии, и относят её к числу выдающихся не исторических, а лит. произведений. Оригинал «Чешской хроники» не сохранился, известно 15 её списков; произведение неоднократно переводилось на разл. европ. языки.
Сочинения:
Чешская хроника. М., 1962.
Автор: Л. П. Лаптева.