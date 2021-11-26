КОРМЧАЯ КНИГА
КОРМЧАЯ КНИГА - юридический сборник; включает тексты, преимущественно переведённые с греческого на церковнославянский язык в X-XIII веков.
На практике термин «кормчая» используется для обозначения как сборника в целом («Древнеславянская кормчая», «Кормчая русской редакции»), так и конкретных рукописных сборников правового содержания («Ефремовская кормчая», «Рязанская кормчая» и др.). В современной научной литературе термин «Кормчая книга», как правило, применяется только к юридическим сборникам русского происхождения. Византийские, сербские и болгарские сборники аналогичного содержания обычно называют номоканонами.
Кормчая книга включает тексты, различные по жанру. Наряду с переводами памятников византийского канонического права и светского права в состав кормчих входят епитимийные правила (византийского и западного происхождения; см. Епитимия), символы веры, календарные трактаты, сочинения назидательного характера, таблицы степеней родства, полемика против ересей, Русская правда, княжеские уставы X-XII веков и Судебники XV-XVI веков. Важной составной частью (хотя и не представленной во всех списках) является тематический указатель канонов в 14 «титулах» (разделах).
В русской рукописной традиции известны древнейшие переводы номоканона с греческого на славянский язык: «Моравский номоканон» (вторая половина XI века), связанный с деятельностью в Моравии первоучителя славян Мефодия (см. Кирилл и Мефодий); выполненный в Болгарии перевод византийской «Синтагмы в 14 титулах» без толкований с дополнительными статьями («Древнеболгарский номоканон», X век); «Сербский номоканон» (или «Номоканон св. Саввы», начало XIII века), в который был включён сокращённый текст церковных канонов с комментариями византийских канонистов XII века Аристина и Зонары. Важная роль в сохранении древнейших славянских памятников церковного права принадлежит древне-русской «Устюжской кормчей» (XIII-XIV века): именно в ней сохранились мефодиевские переводы - «Моравский номоканон» и «Закон судный людем». «Древнеболгарский номоканон» содержится в самой древней из русских кормчих - «Ефремовской кормчей» (XII век). В основе второй по древности из сохранившихся русских кормчих - «Рязанской кормчей» (1284 год), переписанной с киевского оригинала, лежит рукопись «Сербского номоканона», присланная в 1262 году из Болгарии митрополиту Киевскому Кириллу II (III). «Рязанская кормчая» содержит частично сокращённый текст церковных канонов с толкованиями Аристина и Зонары.
Русская редакция Кормчей книги представлена в ряде списков, древнейший из которых - «Новгородская кормчая» (между 1285 и 1291 годами). Она содержит полный текст канонов, заимствованный из «Древнеболгарского номоканона», при этом толкования заимствованы из «Сербского номоканона». «Новгородская кормчая» включает ряд русских по происхождению статей («Правила митрополита Иоанна», «Послание митрополита Иоанна», княжеские уставы, определяющие область церковного суда, и др.). Именно в «Новгородской кормчей» впервые в рус. юридич. книжности встречается термин «Кормчая книга» («Книгы г(лаго)лемы* кърмичи*, рекъше правило законоҐ, грецькымь *зыкомь номокан(оҐнъ)...»).
Особый тип кормчей книги русской редакции - т. н. «Кормчие с мерилом праведным», название которых происходит от включения в них др.-русского правового сборника «Мерило праведное», составленного в конце XIII века из различных по жанру текстов болгарского, сербского и русского происхождения, преимущественно переведённых с греческого языка. В XIV-XVI веках на Руси кормчие книги неоднократно перерабатывались, создавались их новые редакции (мясниковская, софийская, западнорусская, кормчая Вассиана Патрикеева, сводная кормчая митр. Даниила и др.). В 1649 гоу (при патриархе Иосифе) было начато, а в 1653 году (при патриархе Никоне) завершено издание кормчих книг - «Печатной кормчей». Она включала сокращённый текст церковных канонов с толкованиями, законы византийских императоров о Церкви и многие другие тексты византийского права. Вплоть до издания Книги правил (1839 год) «Печатная кормчая» служила гл. канонич. кодексом Русской церкви (переиздания 1787, 1804, 1810, 1816, 1834 годы).
В церковно-юридической практике кормчие книгипродолжает пользоваться авторитетом и во многом сохраняет своё значение.