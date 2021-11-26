КОИМБРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Universidade de Coimbra)

Университет в Португалии, находится в г. Коимбра.

Основан 1 марта 1290 г. в Лиссабоне, старейший в Португалии и один из самых старых университетов в мире.

Основание университета связано с подписанием королём Динишем в Лейрии документа Scientiae thesaurus mirabilis. 9 августа 1290 г. папа Николай IV подтвердил создание университета с факультетами искусств, канонического и гражданского права и медицины. Первоначально находился в Лиссабоне; был переведён в Коимбру в 1308 г. В 1338–1354 гг. пребывал в Лиссабоне; в 1354–1377 гг. – в Коимбре, после чего снова перенесён в Лиссабон. Повелением Жоана III снова перемещён в Коимбру, где окончательно утвердился с 1537 г.

Первый университетский статут Charta magna privilegiorum относится к 1309 г., второй был дарован Жоаном I в 1431 г. В 1503 г. в правление короля Мануэла I университет получил третий статут, определивший порядок избрания ректора и торжественной церемонии присуждения докторской степени, спектр дисциплин, жалованье преподавателей. С начала 16 в. все короли Португалии покровительствовали университету.

28 июня 1772 г. новый статут университета (Estatutos Pombalinos) обозначил начало реформы образования. Особое развитие получили естественные и точные науки, были созданы математический и философский факультеты.

Статут 1911 г. имел целью создание административной и финансовой автономии университета, а также стипендий для студентов. В 1989 г. были приняты статуты, по которым университет живёт в настоящее время.

Все факультеты размещались в королевском дворце (Paço Real da Alcáçova), официально пожертвованном университету в 1597 г. В 18 в. была построена Башня Коимбрского университета (1728–1733) (33,5 м) и библиотека (1716–1725). Biblioteca Joanina ныне является одной из старейших в Европе академических библиотек. Многочисленные новые здания университета построены в 1942–1969 гг.

В настоящее время Коимбрский университет состоит из 8 факультетов, топографически объединённых в три части. В первую, располагающуюся в старинном комплексе зданий, входят юридический, историко-филологический, психологии и педагогики; там же располагаются отделения архитектуры, химии и биохимии, физики, географии, геологии и математики Технологического факультета.

Вторая часть состоит из отделений электротехники и компьютеризации, информатики, гражданской инженерии, инженерной механики.

Третья часть объединяет спортивный, медицинский и фармацевтический факультеты, центр биологии клетки, ассоциацию инноваций в биологии и другие.

Экономический факультет, основанный в 1972 г. расположен несколько обособленно по отношению ко всем остальным.

Коимбрский университет занимает одно из ведущих мест в системе высшего образования в Португалии. На его факультетах обучается более 22 тысяч студентов со всего мира, число преподавателей и сотрудников составляет около 2,5 тысяч.

Студенты живут в городе, образуя студенческие «республики». В Коимбрском университете сохраняются многочисленные студенческие обычаи и традиции. На официальных и праздничных мероприятиях студенты и преподаватели присутствуют в чёрных университетских плащах ( traje académico ) с лентами цветов факультета.

В 2013 г. Коимбрский университет внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в области образования, науки и культуры.

Исторически источники:

Actas dos Conselhos da Universidade de 1537 a 1557. Publ. por M. Brandão. Vol. I–III. Coimbra, 1941–1976

Actas dos Conselhos da Universidade de 1505 a 1537. Publ. por M. Brandão. Coimbra, 1968

Documentos para a história da Universidade de Coimbra : 1750–1772 / Introd. M.A.N. Costa. 2 Vol. Coimbra, 1959–1961

Автор статьи А.П.Черных