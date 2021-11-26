КЕЗАИ ШИМОН

Кезаи (лат. Simon de Keza, венг. Ké-zai Simon), Шимон — выдающийся венгерский хронист XIII в., автор «Деяний венгров» (Gesta Hungarorum, ок. 1282—1285).

Предположительно происходил из несвободных, аноблировался на королевской службе. Возможно, учился в Италии. Придворный клирик, нотарий короля Ласло IV Куна (1272—1290). Последовательный сторонник антимагнатской политики Ласло IV, выразитель интересов широких слоев формирующегося дворянства. В «Gesta» стремился исторически обосновать совпадение интересов монарха и новой социальной группы. Вслед за знаменитым Анонимом (Мастер П.) начала XIII в., хронистом короля Белы III (1172—1196), автором одноименной хроники, проводил мысль о скифском происхождении гунна Аттилы и венгерского дома Арпадов ; но пошел дальше, утверждая и обосновывая идею гуннско-венгерской идентичности. В отличие от западных хронистов подчеркивал не варварство и зверства, а величие и героизм гуннов и их вождя (короля) Аттилы, завоевателя Европы — и так возвышал венгров. Выдвинул концепцию двойного завоевания Венгрии: в IV в. гуннами, в IX в. венграми. Среди источников К. — Иордан (Getica), итальянские, французские, немецкие хроники и др. Свой труд дополнил специальным приложением, в котором характеризует разные социальные категории венгерского общества: от складывающегося дворянства до различных групп людей зависимого и рабского статуса. Он превозносит древнюю свободу, в т. ч. право выбирать и смещать судей, а также тех, кто руководил жизнью общины. В отличие от других авторов происхождение несвободы связывает не с нежеланием отдельных членов свободного сообщества воевать, а с совершенными ими преступлениями. Так К. обосновывал требования близкой ему социальной группы – складывающегося дворянства – перед лицом феодальной олигархии. Концепция К. оказала огромное влияние не только на последующих венгерских хронистов (Янош Туроци), но и на всю историческую мысль Венгрии вплоть до XIX в.

Соч.: Chronica Hungarorum Magistri Simonis de Keza, Gesta Hungarorum // Historiae Hungaricae fontes domestici. Vol. II / Ed. M. Flórián. Quinque Ecclesiis, 1883. P. 59—99.

Лит.: Domanovszky S. Kézai Simon mester krónikája. Budapest, 1906; Hóman B. A Szent László-kori Gesta Ungarorum és XII—XIII. századi leszármazói. Budapest, 1925; Kristó Gy. Magyar Historioráfia I. Történetírás a középkori Magyarországon. Budapest, 2002. 70—77.l.; Szücs J. Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumban // Századok. 1973. 107. 569—643.l.