КАВАЛЛИНИ ПЬЕТРО
КАВАЛЛИНИ ПЬЕТРО - итальянский живописец и мозаичист.
Один из основоположников Проторенессанса. Под покровительством папы Николая III в 1270-1280-х годах работал над поновлением раннехристианских фресковых циклов в римской церкви Сан-Паоло-фуори-ле-Мура (некоторые сцены были написаны им полностью; не сохранились), а в 1325-1330 годах выполнил мозаику на фасаде этой церкви. Эти произведения Каваллини в одной из крупнейших базилик Рима привлекли внимание многочиcленных паломников (среди которых были и художники) и определили его широкую известность и авторитет.
Каваллини - один из первых итальянских средневековых художников, чьи личность, имя и хронология творчества известны как из документов, так и по подписям мастера. В 1-й половине 1290-х годов в церкви Санта-Чечилия-ин-Трастевере в Риме Каваллини расписал интерьер нефа сценами из Ветхого и Нового Завета (сохранился «Страшный суд» на западной стене). В обеих церквах в одно время с Каваллини работал над алтарными кивориями скульптор Арнольфо ди Камбио, с которым Каваллини разделял интерес к трёхмерным объёмам (в росписи Каваллини этот интерес ярко проявился в фигурах апостолов).
В церкви Санта-Мария-ин-Трастевере (2-я половина 1290-х годов) Каваллини принадлежат 6 мозаичных сцен с эпизодами из жития Богоматери, дополненные фигурой предстоящего донатора Бертольдо Стефанески. Эти произведения контрастируют со средневековой традицией: на абстрактных золотых фонах выступают изображения архитектурных сооружений и объёмных фигур, заставляя воспринимать фон как пространственный. Вкус к повествовательным деталям сближает мозаики с византийскими произведениями палеологовского периода.
Документировано пребывание Каваллини в Неаполе в 1308 году; предполагается также, что он работал в этом городе и в 1320-х годах, когда были созданы приписываемые ему фрески в церкви Санта-Мария-Доннареджина. С именем Каваллини связывают также отдельные фрагменты фресок в церквах Рима (Сан-Джорджо-ин-Велабро, Санта-Мария-ин-Арачели, несохранившийся францисканский цикл в церкви Сан-Франческо-а-Рипа) и Неаполя, однако эти атрибуции остаются гипотетическими.
Творчество Каваллини открывает новый этап в итальянской живописи. Отказавшись от ориентации на византийское искусство, Каваллини обратился к раннехристианскому наследию, восприняв через него некоторые традиции античности. Он обогатил фреску цветовыми моделировками, привнёс новое чувство объёма и ритма, а также новое представление о человеческой фигуре, добившись в своих композициях беспрецедентной монументальности. Каваллини определил магистральное направление в дальнейшем развитии итальянского искусства, его влияние ощутимо в творчестве мастеров конца XIII - начала XIV веков (Я. Торрити, «Мастер Исаака», «Мастер легенды святого Франциска», Джотто и др.).