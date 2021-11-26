КАВАЛЛИНИ ПЬЕТРО

КАВАЛЛИНИ ПЬЕТРО - итальянский живописец и мозаичист.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков Про­то­ре­нес­сан­са . Под по­кро­ви­тель­ст­вом па­пы Ни­ко­лая III в 1270-1280-х годах ра­бо­тал над по­нов­ле­ни­ем ран­не­хри­сти­ан­ских фре­ско­вых цик­лов в римской церкви Сан-Пао­ло-фуо­ри-ле-Му­ра (не­ко­то­рые сце­ны бы­ли на­пи­са­ны им пол­но­стью; не сохранились), а в 1325-1330 годах вы­пол­нил мо­заи­ку на фа­са­де этой церк­ви. Эти про­из­ве­де­ния Каваллини в од­ной из круп­ней­ших ба­зи­лик Ри­ма при­влек­ли вни­ма­ние многочиcленных па­лом­ни­ков (сре­ди ко­то­рых бы­ли и ху­дож­ни­ки) и оп­ре­де­ли­ли его ши­ро­кую из­вест­ность и ав­то­ри­тет.

Каваллини - один из пер­вых итальянских средневековых ху­дож­ни­ков, чьи лич­ность, имя и хро­но­ло­гия твор­че­ст­ва из­вест­ны как из до­ку­мен­тов, так и по под­пи­сям мас­те­ра. В 1-й половине 1290-х годов в церкви Сан­та-Че­чи­лия-ин-Тра­сте­ве­ре в Ри­ме Каваллини рас­пи­сал ин­терь­ер не­фа сце­на­ми из Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та (сохранился «Страш­ный суд» на западной сте­не). В обе­их церк­вах в од­но вре­мя с Каваллини ра­бо­тал над ал­тар­ны­ми ки­во­рия­ми скульп­тор Ар­ноль­фо ди Кам­био, с ко­то­рым Каваллини раз­де­лял ин­те­рес к трёх­мер­ным объ­ё­мам (в рос­пи­си Каваллини этот ин­те­рес яр­ко про­явил­ся в фи­гу­рах апо­сто­лов).

В церкви Сан­та-Ма­рия-ин-Тра­сте­ве­ре (2-я половина 1290-х годов) Каваллини при­над­ле­жат 6 мо­за­ич­ных сцен с эпи­зо­да­ми из жи­тия Бо­го­ма­те­ри , до­пол­нен­ные фи­гу­рой пред­стоя­ще­го до­на­то­ра Бер­толь­до Сте­фа­не­ски. Эти про­из­ве­де­ния кон­тра­сти­ру­ют со средневековой тра­ди­цией: на аб­ст­ракт­ных зо­ло­тых фо­нах вы­сту­па­ют из­об­ра­же­ния ар­хитектурных со­ору­же­ний и объ­ём­ных фи­гур, за­став­ляя вос­при­ни­мать фон как про­стран­ст­вен­ный. Вкус к по­ве­ст­во­вательным де­та­лям сбли­жа­ет мо­заи­ки с ви­зантийскими про­из­ве­де­ния­ми па­лео­ло­гов­ско­го пе­рио­да.

До­ку­мен­тиро­ва­но пре­бы­ва­ние Каваллини в Не­апо­ле в 1308 году; пред­по­ла­га­ет­ся так­же, что он ра­бо­тал в этом го­ро­де и в 1320-х годах, ко­гда бы­ли соз­да­ны при­пи­сы­вае­мые ему фре­ски в церкви Сан­та-Ма­рия-Дон­на­ред­жи­на. С име­нем Каваллини свя­зы­ва­ют так­же отдельные фраг­мен­ты фре­сок в церк­вах Ри­ма (Сан-Джорд­жо-ин-Ве­лаб­ро, Сан­та-Ма­рия-ин-Ара­че­ли, не­со­хра­нив­ший­ся фран­ци­скан­ский цикл в церкви Сан-Фран­че­ско-а-Ри­па) и Не­апо­ля, од­на­ко эти ат­ри­бу­ции ос­та­ют­ся ги­по­те­ти­че­ски­ми.

Твор­че­ст­во Каваллини от­кры­ва­ет но­вый этап в итальянской жи­во­пи­си . От­ка­зав­шись от ори­ен­та­ции на ви­зантийское искусство, Каваллини об­ра­тил­ся к ран­не­хри­сти­ан­ско­му на­сле­дию, вос­при­няв че­рез не­го не­ко­то­рые тра­ди­ции ан­тич­но­сти. Он обо­га­тил фре­ску цве­то­вы­ми мо­де­ли­ров­ка­ми, прив­нёс но­вое чув­ст­во объ­ё­ма и рит­ма, а так­же но­вое пред­став­ле­ние о че­ло­ве­че­ской фи­гу­ре, до­бив­шись в сво­их ком­по­зи­ци­ях бес­пре­це­дент­ной мо­ну­мен­таль­но­сти. Каваллини оп­ре­де­лил ма­ги­ст­раль­ное на­прав­ле­ние в даль­ней­шем раз­ви­тии итальянского искусства, его влия­ние ощу­ти­мо в твор­че­ст­ве мас­те­ров конца XIII - начала XIV веков (Я. Тор­ри­ти, «Мас­тер Исаа­ка», «Мас­тер ле­ген­ды святого Фран­ци­ска», Джот­то и др.).