ИСЛАНДСКИЕ САГИ

Исландские саги — прозаические повествовательные произведения XII—XV вв., созданные в Скандинавских странах, но прежде всего — в Исландии и в меньшей степени в Норвеги.

Сохранилась лишь одна готландская сага, две саги были предположительно созданы в Швеции, но дошли в исландских переработках. Название saga происходит от глагола segja («говорить», «сказать») и означает рассказ о любом событии, действительном или вымышленном, но также иногда и само событие, о котором рассказывается. На основе их содержания, сюжетного времени, системы образов и поэтики выделяется несколько групп (жанров) саг, границы между которыми нечетки: королевские (Konunga sögur), родовые, или саги об исландцах (Íslendinga sögur), о древних временах (Fornaldar sögur), об исландских епископах (Biskupa sögur), о святых (Heilagramanna sögur, переложения житий святых), об апостолах (Postola sögur, переложение «Деяний апостолов»). Сагами называются также переработки западноевропейских куртуазных романов (рыцарские саги — Riddara sögur), равно как и переводы исторических сочинений («Сага о бриттах» — Bretasaga, «Всемирная сага» — Veraldarsaga, «Сага о троянцах» — Trojumanna saga).

Возникновение (запись) саг ныне относят к середине XII в., но дошедшие до нас редакции саг сложились не ранее последних двух десятилетий XII в., а все рукописи, содержащие саги, датируются временем не ранее 2-й половины XIII в. Древнейшим их видом считаются королевские саги, которые рассматриваются ныне как специфическая форма историописания, составляющая часть исландско-норвежской историографии XII—XIII вв. В большинстве из них излагается история норвежских конунгов- Инглингов с IX по 1077 и норвежских королей до конца XIII в. Лишь в «Саге о Кнютлингах» речь идет о датских конунгах , в «Саге об оркнейцах» — об оркнейских ярлах . Содержание королевских саг, посвященных Инглингам, восходит к устной традиции и поэзии скальдов Х—XI вв., которая обильно цитируется в них, а также к первым не дошедшим до нас памятникам исландского историописания — латиноязычной краткой истории норвежских конунгов (ок. 1120) Сэмунда Сигфуссона Мудрого (ум. 1133) и «Жизнеописанию [норвежских] конунгов» («Konungaæ VI», 1122—1132) Ари Торгильссона Мудрого (ум. 1146). Согласно периодизации Т. Андерссона, на втором этапе (1170—1190-е) в Норвегии были составлены краткие обзоры истории норвежских конунгов на латинском (анонимная «История Норвегии» и «История о древних норвежских конунгах» монаха Теодрика) и древненорвежском («Обзор саг о норвежских конунгах») языках. Третий этап характеризуется созданием в Исландии в 1150—1200 первых отдельных саг о конунгах-миссионерах Олаве Трюггвасоне и Олаве Харальдссоне (в нескольких латино- и исландскоязычных редакциях), о короле Сверрире (1151—1202) и других. 1-я треть XIII в. — время написания сводов королевских саг: «Гнилой кожи» (Morkinskinna, первоначальная редакция, вероятно, создана в 1190-е), «Красивой кожи» (Fagrskinna, ок. 1220) и «Круга земного» (Heimskringla, ок. 1230) Снорри Стурлусона . Королевские саги 2-й половины XIII в. («Сага о Хаконе Хаконарсоне» и др.) создаются в Норвегии современниками событий и основываются в значительной степени на архивных материалах. В Исландии историописание, видимо, затухает.

Родовые саги посвящены истории исландских родов от заселения острова (870—930, иногда захватывают обстоятельства, предшествовавшие переселению семьи), до середины XI в., и их основное действие происходит в Исландии. По мнению большинства исследователей, они создавались на протяжении XIII в. (автором «Саги об Эгиле» предположительно считается Снорри Стурлусон), хотя некоторые из них известны только в списках XVI или XVII в. Основной их источник — устная генеалогическая традиция, частично модернизированная. На композицию и стиль родовых саг некоторое влияние оказала западноевропейская литература.

Саги о древних временах (также легендарные, «лживые»), древнейшие из которых датируются серединой XIII в., включают несколько групп саг, имеющих разное происхождение и сюжетные характеристики. Героические, или собственно саги о древних временах, восходят к общегерманским эпическим сюжетам, историческим ядром которых послужила борьба германских народов, готов и бургундов, с гуннами в IV—V вв. и которые нашли отражение также в героических песнях «Старшей Эдды». Они носят компилятивный характер и объединяют большое количество разновременных сюжетов по биографическому («Сага о Тидреке Бернском») или генеалогическому («Сага о Вёлсунгах», «Сага о Хервёр и конунге Хейдреке») принципу. Значительную группу составляют викингские саги — повествования о деяниях викингов на западе и востоке Европы с IX («Сага о Рагнаре Кожаные Штаны») по середину XI в. («Сага об Ингваре»). Некоторые из героев этих саг известны по другим источникам и являются историческими лицами (Рагнар, Хрольв= Роллон , Ингвар и др.), однако их деяния во многом вымышлены, а повествования насыщены фантастическими элементами. По свидетельству «Саги о Стурлунгах» (ок. 1300), одна из таких саг была рассказана на пиру в 1119. Наиболее многочисленна группа приключенческих саг, рассказывающих о похождениях героя в реальных или вымышленных странах, борьбе с фантастическими противниками, поисках невесты и т. п. В них широко использованы фольклорные мотивы. Граница между викингскими и приключенческими сагами размыта.

Расцвет саговой литературы завершается в конце XIII в., и в последующие два столетия создается лишь несколько саг о древних временах и продолжается переписка саг, составленных ранее.

Публ. (серийные): Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur. København, 1880—1956. 67 b. Íslenzk fornrit. Reykjavík, 1933—. B. 1—. Fornaldar sögur Norðurlanda / Guðni Jónsson gаf út. B. I—IV. Reykjavík, 1954; Biskupa sögur. H. 1—2. København, 1938—1979.

Лит.: Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н., Мельникова Е. А. Жанры и виды древнескандинавских источников // Древняя Русь в свете зарубежных источников. 2-е изд. М., 2013. С. 432—478; Матюшина И. Г. Поэтика рыцарской саги. М., 2002; Мельникова Е. А. Генеалогия и начала норвежско-исландского историописания // Древнейшие государства Восточной Европы. 201. год. М., 2016. С. 464—526; A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture / Ed. R. McTurk. Oxford, 2005. Andersson T. M. The Growth of the Medieval Icelandic Sagas (1180—1280). . Ithaca—London, 2006. Danielsson T. Sagorna om Norges kungar. Från Magnús góði till Magnús Erlingson. Hedemora, 2002. Lönroth L. European Sources of Icelandic Saga-Writing. Stockholm, 1965; Medieval Scandinavia. An Encyclopedia / P. Pulsiano et al. New York — London, 1993. Ólason V. Dialogues with the Viking Age. Narration and Representation in the Sagas of Icelanders. Reykjavík, 1998; Old Norse-Icelandic Literature: A Critical Guide / Ed. C. J. Clover, J. Lindow. Ithaca — London, 1985. Schier K. Die Sagaliteratur. Stuttgart, 1970. The Cambridge Introduction to the Old Norse-Icelandic Saga / Ed. M. Clunies Ross. Cambridge, 2010. Sigurðsson G. The Medieval Icelandic Saga and Oral Tradition. A Discourse on Method. Cambridge (Mass.), 2004.