ИРЛАНДСКИЕ САГИ

Ирландские саги — основной жанр светской прозаической литературы на ирландском языке в эпоху Средневековья.

Принятое в русской историографии название «саги» заимствовано из скандинавской традиции (см. также Исландские саги ), ирландцы называли эти произведения scél — «рассказ», «повесть», «известие». Вопросы, связанные с происхождением, авторством и аудиторией И. с., в XX в. стали предметом полемики, многие из них до сих пор не получили ответа. С точки зрения ученых-«нативистов» (П. Мак-Кана, Дж. Мёрфи), тексты И. с., отражавшие реалии дохристианской и дописьменной эпохи, устно передавались поколениями филидов — поэтов и знатоков старины. «Антинативисты» (Дж. Карни, К. Мак-Кон) утверждали, что тексты создавались христианскими клириками под влиянием античной литературы; гипотетическая устная традиция не поддается реконструкции, поэтому И. с. нельзя рассматривать как источники по древней истории Ирландии. Во многих текстах сохранились архаичные сюжеты и мотивы, хотя и нередко испытавшие сильное христианское влияние. Ряд сказаний сохранился в нескольких редакциях, которые, возможно, отражают развитие устной традиции. Вероятно, И. с. записывались уже в VII—VIII вв.; известно о существовании сборников текстов, например «Книги из Друим-Снехты» (Cín Dromma Snechtai, IX—X вв.), но самые ранние сохранившиеся рукописи относятся к XI—XII вв.

И. с. принято разделять на 4 группы, или «цикла». В большинстве сказаний мифологического цикла речь идет о древнейшей истории Ирландии, в том числе о последовательном заселении острова различными племенами; среди них — «племя богов» (tuath dé) и «народ сидов» (аes síde). В этих сказаниях («Битва при Маг-Туиред», «Сватовство к Этайн») сохранились элементы дохристианской мифологии и верований; многих персонажей, в том числе Луга, можно отождествить с кельтскими божествами. К ним близка компилятивная псевдоисторическая «Книга захватов Ирландии» (XI в.), созданная под влиянием латинской христианской литературы. К мифологическим И. с. иногда причисляют повести о «приключениях» (echtrai) и «плаваниях» (immrama), в которых рассказывается о путешествиях в Иной Мир, обычно локализуемый под землей или на дальних островах.

Сказания уладского (ольстерского) цикла в основном посвящены подвигам героев, живших при дворе князя Конхобара в Эмайн-Махе — легендарной столице северной Ирландии. В них описывается жизнь «воинской аристократии», сражения и пиры, в которых участвовали дружинники; центральный персонаж цикла — могучий герой Кухулин. В самой пространной саге, «Похищение быка из Куальнге», повествуется о борьбе Кухулина с ирландским войском, пытавшимся покорить земли Улада. К уладскому циклу относят и другие повести, непосредственно не связанные с историей Улада, например сказание «Разрушение заезжего дома Да Дерга» (VIII—IX вв.), посвященное неотвратимости рока.

И. с., объединяемые в ряд королевских, или исторических, циклов, посвящены дохристианским правителям Ирландии. В них рассказывается о происхождении племен и правящих династий («Рождение Кормака»), о древней истории острова («Установление владений Темры»), о сражениях («Разрушение Динн-Риг») и т. д. К королевским сагам причисляют поздние (XII в.) повести «Гибель Мурьхертаха мак Эрке» и «Безумие Суибне», которые отличаются продуманностью сюжета и литературной композиции; в них сильнее чувствуется влияние христианства.

Сравнительно позднее происхождение имеют большинство саг цикла фениев (fiannaíocht), в которых повествуется о подвигах дружины (воинского братства) во главе с героем Финном мак Кумаллом. К ним относятся «Детские подвиги Финна» (XII в.), «Битва при Финнтраге» и «Преследование Диармада и Гранне» (XV—XVI вв.), а также поэма «Беседа старцев» (конец XII в.), в которой последние соратники Финна рассказывают св. Патрику о деяниях героев прошлых веков.

Различные версии И. с. создавались вплоть до упадка традиционной литературы в XVII—XVIII вв., но поздние произведения находились под влиянием ирландских адаптаций классического античного эпоса («Разрушение Трои» (XI в.), «Разрушение Фив» и «Странствия Энея» (XII в.) и др.) и переводов французских романов, а также ирландского фольклора.

Ист.: Ирландские саги / Пер. А. А. Смирнова. Л., 1961; Саги об уладах / Пер. с ирл. Т. А. Михайловой, С. В. Шкунаева, Н. Ю. Чехонадской, Н. А. Николаевой. М., 2004.

Лит.: Бондаренко Г. В. Мифы и общество древней Ирландии. М., 2016. Caerwyn Williams J. E., Ford P. K. The Irish Literary Tradition. Cardiff, 1992. Dillon M. Irish Sagas. Dublin, 1985. Mac Cana P. The Learned Tales of Medieval Ireland. Dublin, 1980. McCone K. Pagan Past and Christian Present in Early Irish Literature. Maynooth, 1990. Murphy G. Saga and Myth in Ancient Ireland. Dublin, 1955. Thurneysen R. Die irische Helden- und Königsage bis zum siebzehnten Jahrhundert. Halle, 1921.