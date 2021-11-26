ИОАНН АФЛИГЕМСКИЙ

ИОАНН АФЛИГЕМСКИЙ (Иоанн Коттон; лат. Iohannes Affligemensis, Iohannes Cotto, Cottonius; англ. John of Affligem, John Cotton; нем. Johannes von Affligem, Johannes Cottonius) - монах- бенедиктинец , музыкальный теоретик, автор одного из наиболее известных латинских средневековых трактатов о музыке, составленного около 1100 года и в некоторых списках получившего название «De Musica».

Биографические данные не выявлены. Судя по цитируемым в трактате источникам, Иоанн Афлигемский работал в Южной Германии. В ряде рукописей трактата сохранилось посвящение «предстоятелю Фульгенцию» (antistiti Fulgentio), которого издатель трактата Й. Смитс ван Васберге отождествил с аббатом монастыря Афлигем во Фландрии, управлявшим обителью с 1089 года по 1121 год (см. изд.: Johannes Afflighemensis. 1950). Прозвище Коттон (лат. Cottonius), известное по 2 спискам трактата с XVIII века, считалось указанием на английское происхождение Иоанна Афлигемского (Gerbert. Scriptores. T. 2. P. 230). По гипотезе Джоан Малколм, оно происходит от лат. cotta - облачение певчего (Иоанн Афлигемский мог работать в Трире) (Malcolm. 1993).

Трактат Иоанна Афлигемского принадлежит к наиболее популярным в средние века изложениям основных принципов григорианского пения и раннего западного многоголосия. Основной корпус трактата состоит из 23 глав; в некоторых списках к ним добавлен состоящий из 4 глав тонарий - каталог песнопений, распределенных по модальной принадлежности (см. Модус, Глас). Как было установлено М. Югло, тонарий Иоанна Афлигемского относится к группе источников из региона, приблизительно совпадающего с территорией современной Швейцарии (Huglo. 1971. P. 249-251). Образцом для трактата послужил созданный около 1026 года «Микролог» Гвидо Аретинского (Hirschmann. 2000), хотя в ряде случаев Иоанна Афлигемского отклоняется от положений, сформулированных Гвидо. Несмотря на то что сочинение Иоанна Афлигемского носит сугубо практический характер, он часто цитирует античных и средневековых авторов, среди них - Платона, Горация, Доната, Присциана, Марциана Капеллу и Боэция.

Трактат начинается с изложения основных принципов изучения музыки как искусства; Иоанн Афлигемский формулирует учение о природе музыкального звука и приводит буквенные обозначения тонов певчего звукоряда (главы I-V). Главы VI-VIII посвящены делению монохорда и способам получения на нем музыкальных интервалов. В центральном разделе трактата (главы IX-XXII) рассматривается модальная организация литургического пения. Именно в этих главах наиболее отчетливо отображено то новое, что Иоанн Афлигемский внес в музыкальную теорию своего времени. В отличие от более ранних авторов Иоанн Афлигемский не ограничивается классификацией модусов по последнему тону мелодии (finalis), которая одновременно служит основной ладовой опорой распева, но подчеркивает особую роль 2-й ладовой опоры - тенора. Он анализирует этическое и эмоциональное воздействие модусов, рассматривает их связь с принципами музыкальной композиции, которые сравнивает с категориями средневековой грамматики (Jonsson, Treitler. 1983). Значительный интерес для изучения певчей практики cредневековья представляют главы XV и XXII, где обличаются невежественные певчие, отклоняющиеся от правил музыкального искусства, и предлагаются способы исправления допущенных ими ошибок.

Особое внимание позднейшие исследователи уделяли посвященной многоголосному пению XХIII главе трактата (Eggebrecht. 1958; Eggebrecht, Zaminer. 1970; Waeltner. 2002. Bd. 2. S. 29-39 и др.). Сравнение ее с соответствующими разделами «Микролога» Гвидо Аретинского (глава XVI) показывает, в каком направлении развивалось на протяжении XI века искусство европейской полифонии. Иоанн Афлигемский пишет о возможности противоположного движения голосов, подчеркивая, однако, необходимость сохранения между ними консонантных интервалов - кварты, квинты, октавы и унисона. В приводимых Иоанном Афлигемским примерах введение 2-го голоса основано на принципе «нота против ноты». Определяя описанный им тип многоголосия как простой органум (organum simplex), Иоанн Афлигемский пишет и о возможности более сложных полифонических решений - одной ноте 1-го голоса могут соответствовать 2 или 3 ноты 2-го. В известных списках трактата соответствующие нотные примеры не приводятся, однако такой тип многоголосия хорошо известен по современным Иоанну Афлигемскому певчим книгам.

Иоанн Афлигемский был хорошо знаком с нотационной практикой своей эпохи. Ему была известна буквенно-интервальная нотация Германа Расслабленного (глава XXI) и буквенные обозначения модусов, принятые в рукописной традиции монастыря Санкт-Галлен (глава XI). Буквенные обозначения, принятые в Санкт-Галлене для записи певчего ритма (так называемые Романовы буквы; см. в статье Ноткер Заика), были отвергнуты Иоанном Афлигемским как неоднозначные (глава XXI). Подвергается критике невменная нотация (см. статью Невмы ) как таковая; Иоанн Афлигемский высказывается в пользу линейного нотного письма, введенного Гвидо Аретинским и позволяющего заучивать григорианские распевы без ошибок. В этом разделе, как и в трактате в целом, отражена практика переходного для истории западноевропейской музыки рубежа XI и XII веков - эпохи, отмеченной целым рядом изменений в нотном письме и певчем искусстве.

Сочинения и Издания:

Gerbert. Scriptores. T. 2. P. 230-265; PL. 150. Col. 1391-1430;

Johannes Afflighemensis. De musica cum tonario / Ed. J. Smits van Waesberghe. [R.], 1950. (CSM; 1). Пер.: Kornmuller U. Der Traktat des Johannes Cottonius über Musik // Kirchenmusikalisches Jb. 1888. Jg. 3. S. 1-22;

Hucbald, Guido, and John on Music: Three Medieval Treatises / Transl. W. Babb; ed. C. V. Palisca. New Haven, 1978. P. 85-198;

Traub A. Zur Kompositionslehre im Mittelalter // Beiträge zur Gregorianik. 1994. Bd. 17. S. 57-90 [гл. XVII-XX].