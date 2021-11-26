ИММАНУЭЛЬ РИМСКИЙ

ИММАНУЭЛЬ РИМСКИЙ - еврейский поэт (около 1261 года - до 1336 года; по другим дан­ным, около 1292 года - около 1352 года).

При­над­ле­жал к бо­га­то­му и знат­но­му ро­ду. На­ря­ду с тра­ди­ци­он­ным ев­рей­ским, по­лу­чил ши­ро­кое об­щее об­ра­зо­вание: изу­чал ма­те­ма­ти­ку, ас­тро­но­мию, ме­ди­ци­ну, тру­ды греческих и арабских фи­ло­софов, ув­ле­кал­ся фи­ло­со­фи­ей Май­мо­ни­да . За­ни­мал вид­ный пост в римской еврейской об­щи­не, но, по­те­ряв со­стоя­ние, бе­жал из Ри­ма, ски­тал­ся по го­ро­дам Ита­лии.

В сво­ём твор­че­ст­ве со­еди­нил ара­бо-еврейскую и итальянскую по­этическую тра­ди­ции (ввёл в по­эзию на ив­ри­те фор­му со­не­та). Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние Иммануэля Римского - «Тет­ра­ди Им­ма­ну­эля» [«Мах­бе­рот (Мах­ба­рот) Им­ма­ну­эль», около 1328 года ли­бо около 1338 года]: ка­ж­дая из 28 тет­ра­дей пред­став­ля­ет со­бой ма­ка­му, пе­ре­ме­жаю­щую риф­мо­ван­ную про­зу и сти­хи и вклю­чаю­щую рас­ска­зы, ле­ген­ды, за­гад­ки, эпи­грам­мы, пес­ни о люб­ви, друж­бе, ви­не и т. п., а так­же ре­лигиозные по­эмы и эле­гии.

По­след­няя ма­ка­ма «Ад и рай» («Ха-то­фет ве-ха-эден») - под­ра­жа­ние Дан­те. Со­хра­ни­лись так­же фраг­мен­ты ком­мен­та­рия к Биб­лии , тру­ды по грам­ма­ти­ке и гер­ме­нев­ти­ке, а так­же несколько со­не­тов на итальянском языке. По­эзия Иммануэля Римского вслед­ст­вие её фри­воль­но­сти по­ри­ца­лась рав­ви­на­ми и дол­го не пе­ре­из­да­ва­лась (за ис­клю­че­ни­ем ма­ка­мы «Ад и рай»); тем не ме­нее она ока­за­ла зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие еврейской по­эзии в Но­вое вре­мя.

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