ГРОТ ГЕРТ
ГРОТ, Гроте, Грооте (Groote) ГЕРТ - нидерландский мистик, основоположник духовного течения Devotio moderna (Новое благочестие).
Из патрицианской семьи. С 1355 года изучал теологию, право и медицину в Сорбонне, с 1358 года преподавал в Париже. В 1368-1374 годы каноник кафедрального собора в Ахене, в 1371-1374 годы - кафедрального собора в Утрехте. В 1379 году в Утрехте рукоположен в диаконы, после чего начал проповедовать в различных городах Северных Нидерландов. Грот испытал сильное влияние учения Я. ван Рейсбрука, был сторонником идеи личного обращения к Богу и веры по внутреннему убеждению. В своих проповедях резко критиковал пороки и недостатки католической церкви, её увлечение внешними церемониями в ущерб, как он считал, истинному, «внутреннему благочестию», призывал к восстановлению уклада жизни, основанного на заветах раннего христианства. Грот пытался реализовать принципы Devotio moderna на практике: отказался от имущества, передал свой дом общине верующих женщин, живших в нём по монастырским правилам, начал создавать «братства общей жизни» (первоначально объединяли переписчиков религиозных книг). Учение Грота получило широкое распространение не только в Нидерландах, но и за их пределами. В 1382 году в деревне Виндесхейм (близ Зволле) был основан монастырь, ставший организационным центром движения сторонников Devotio moderna, в 1383 году Ф. Радевейнсом (последователем Грота, возглавившим после его смерти движение) было основано первое религиозное общество «братьев общей жизни», стали создаваться женские общины «сестёр общей жизни». Критика клира, звучавшая в проповедях Грота, и его призывы к покаянию побудили епископа Утрехтского в 1383 году издать указ, запрещавший диаконам заниматься проповеднической деятельностью. Грот умер в 1384 году во время эпидемии чумы.