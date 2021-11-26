ГРААЛЬ

ГРААЛЬ - сакральный предмет, упоминаемый в ряде памятников средневековой литературы .

Этимология слова «Грааль» неясна. Грааль обычно понимается как сосуд (начиная с первого упоминания о Граале - в романе «Персеваль, или Повесть о Граале» Кретьена де Труа, около 1181-91), иногда - как камень, возможно упавший с неба («Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, около 1200-10; немецкая поэма «Лоэнгрин», около 1283, и др.). В представлениях о Граале сказочно-мифологические мотивы, восходящие, вероятно, к кельтскому фольк­ло­ру (Грааль, подобно рогу изобилия, чудесно насыщает; он может быть невидимым и тому подобное), сочетаются с христианскими: Грааль часто трактуется (впервые - во французском романе «История Грааля» Робера де Борона, 1-я половина 13 века) как чаша, из которой Иисус пил на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь умирающего Спасителя. В качестве главной (наряду с копьём, пронзившим распятого Иисуса) христианской реликвии, символа Божественного милосердия, Грааль фигурирует в многочисленных произведениях, основанных на артуровских легендах (мотив хранения или поиска Грааля рыцарями Круглого стола).

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