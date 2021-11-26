Гонорий Августодунский

Гоно`рий Августоду`нский (лат. Honorius Augustodunensis) (ум. ок. 1140) — средневековый католический богослов, историк, ученый-энциклопедист. Достоверных биографических сведений о Г. А. практически не сохранилось. Возможно, первоначально его звали Генрихом, а имя Гонорий он взял позднее, в честь св. Гонория, архиепископа Кентерберийского (627—652). По собственным словам, он был священником и учителем (scholasticus) церкви Августодуна (лат. Augustodunum). Традиционно это название отождествляли с городом Отёном (Autun) в Бургундии, однако сейчас эта версия отвергнута большинством исследователей. Возможно, прозвище «Августодун-ский» в действительности связано со «Старой капеллой» (Alte Kapelle) в Регенсбурге. Г. А., вероятно, был уроженцем Германии или Савойи, в молодости (ок. 1096—1110) жил в Англии, в том числе в Кентербери, где учился у архиепископа Ансельма Кентерберийского (ум. 1109), с которым, возможно, состоял в род-стве. Ок. 1110 переехал в Германию, в Регенсбург, где преподавал в школе при «Старой капелле». В конце жизни, скорее всего, стал монахом в одном из монастырей Регенсбурга, вероятнее всего — ирландском монастыре Св. Иакова. Г. А. был одним из наиболее плодовитых западноевропейских авторов начала XII в. Сохранилось более 20 его трудов, значительная часть которых существует в большом числе рукописей (только от XII в. насчитывают свыше 260 списков сочинений Г. А.). Наиболее ранние из них (в частности, «О светочах Церкви») были написаны еще в Англии, но большинство — в Регенсбурге. Наиболее значительные труды Г. А.: «О светочах Церкви» («De luminaribus Ecclesiae»), энциклопедический свод кратких сведений о географии, космологии и хронологии «Образ мира» («Imago mundi»), краткая всемирная история («Summa totius de omnimoda historia»), толкования на ряд книг Библии (Псалтырь, Песнь Песней, Екклезиаст), трактаты о христианском богослужении («Gemma animae, Sacramentarium, Speculum ecclesiae»), католиче­ский катехизис «Просветитель» («Elucidarium»), трактаты по различным богослов-ским вопросам, полемические сочинения в защиту целибата и др. идеалов григориан­ской реформы. В Позднее Средневековье некоторые труды Г. А. («Просветитель», «Образ мира» и др.) были переведены на многие народные языки, через различные компиляции с XVI в. были известны и в России. Г. А. не был оригинальным богословом: его взгляды, сложившиеся под значительным влиянием Ансельма Кентерберийского, проникнуты платонизмом, прослеживаются также параллели с блаж. Августином, Иоанном Скоттом Эриугеной. Натурфилософские воззрения Г. А. близки к идеям представителей Шартрской школы. Соч.: Patrologia Latina. T. 172; Clavis physicae / Ed. P. Lucentini. Roma, 1974; Imago mundi / Ed. V. Flint // Archives d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen âge. 1982. Vol. 49. P. 7—153; Das Elucidarium des Honorius Augustodunensis / Ed. D. Gottschall. Tübingen, 1992. Лит.: Flint V. Honorius Augustodunensis of Regensburg. Aldershot, 1995; Garrigues M.-O. L’oeuvre d’Honorius Augustodunensis: inventaire critique [pts. 1—3] // Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlic­hen Gesellschaft. Vol. 38. 1986. P. 7—138; Vol. 39. 1987. P. 123—228; Vol. 40. 1988. P. 131—190.