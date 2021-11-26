Годфруа Парижский

Годфруа` Пари`жский (Жоффруа де Пари, фр. Geoffroy de Paris) (ум. после 1318) — французский хронист и поэт. Предполагаемый автор «Метрической хроники» (охватывает 1300—1316) в стихах на французском языке, а также, возможно, «Наставлений короля Людовика». О жизни практически ничего не известно. С уверенностью можно сказать, что автор был парижанином, возможно из среды горожан; судя по большой осведомленности в вопросах администрации и политики, он был близок к властным институтам. Осуждение Г. П. засилья адвокатов исключает его принадлежность к судейским кругам; вероятно, был клерком-нотариусом королевской канцелярии или парламента. Хроника анонимна и не датирована, скорее всего, задумана и начата ок. 1312—1313 (до этого рассказ менее подробен и содержит ошибки, после имеет характер дневника и изобилует ценными деталями); внезапно обрывается событиями 1316. Структура «Метрической хроники» строго следует хронологии. В этом ценном источнике о правлении короля Филиппа IV Красивого Г. П. описывает события, свидетелем которых был лично или слышал о них, иногда пишет по свежим следам; приводит собственные оценки, подчас весьма нелицеприятные, о короле и его окружении. Особенно ценны описания битвы при Куртре (1302) и Монс-ан-Певеле (1304), праздне­ства в Париже 1313 по случаю по­священия сыновей короля в рыцари и открытия после реконструкции Дворца правосудия на о. Сите; казни магистра ордена тамплиеров Ж. де Моле. Автор придерживается твердой монархической позиции, но осуждает близких советников короля, например Ангеррана де Мариньи. Не менее строг автор и к королю, возможно, будучи обижен на отсутствие милостей в сравнении с заслугами. В описании Г. П. Филипп Красивый представлен марионеткой в руках бесчестных советников, рьяным охотником, мало заботящимся о благе королевства; особое осуждение автора вызывают растущие налоги. Большое внимание уделяет автор парижанам, восхваляя их доблести в сражениях и в турнирах, преданность короне Франции, демонстрацию богатства на празднествах. Автор «Наставления» советует королю опираться на знатоков законов, ученых и правоведов, советников выбирать по их достоинствам, а не по знатности. Он восхваляет парламент . Стилистическое и идейное сходство «Метрической хроники» и «Наставления», подписанного Г. П., дает основание предполагать либо единого автора, либо единство среды, к которой авторы принадлежали. Соч.: Diverrès A. La Chronique métrique attribuée à Geffroy de Paris. Paris, 1956. Six Historical Poems Writtem in 1314—1318/Publ. by W. H. Storer, C. A. Rochedieu/ Chapel Hill, 1950. Лит.: Мелик-Гайказова (Гюрджан) Н. Н. Французские хронисты как историки своего времени. М., 1970.