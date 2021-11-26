ГИМЕЛЬ
ГИМЕЛЬ - форма многоголосного пения, получившая распространение в средние века.
В Гимеле нотировался лишь один голос (верхний), к которому во время исполнения присоединялся нижний, образующий с верхним параллельные терции, сексты и децимы (в отличие от французского органума, для которого типично движение параллельными квартами и квинтами). Гимель начинался и заканчивался унисоном. Для раннего Гимеля характерны также противоположное движение голосов, их перекрещивание. В позднем Гимеле (XV век) интервальные соотношения часто изменялись. Известны трёхголосные Гимели, в которых к верхнему голосу прибавлялся также контратенор. Гимель использовался в небольших литургических композициях и частях месс. Подобное разделение (divisi) одного из голосов на два (именуемых Гимелями) сохранялось в английской многоголосной музыке XV-XVI веков (отмена разделения обозначалась латинским словом semellus - один).