Гильом Жюмьежский

Гильо`м Жюмье`жский (лат. Willelmus Gemmeticensis, фр. Guillaume de Jumieges, англ. William of Jumieges) (ок. 1000 — после 1070) — нормандский хронист. Биографические сведения о Г. Ж. крайне скудны. Известно, что он был монахом бенедиктинского аббатства Жюмьеж в Нормандии (ныне на территории департамента Приморская Сена). Другой нормандский хронист Ордерик Виталий (ум. после 1142) упоминает прозвище Г. Ж. — Calculus, значение которого неясно (по одной из версий, связано с тем, что Г. Ж. отвечал в монастыре за вычисление даты Пасхи и других церковных праздников, по другой — от того, что он страдал каменной болезнью). В документах XI в. из монастыря Жюмьеж имя Г. Ж. не встречается. Г. Ж. называет себя свидетелем ряда событий, начиная со времени правления герцога Нормандии Ричарда III (1026—1027). Его единственное известное сочинение — «Деяния нормандских герцогов» (Gesta Normannorum ducum), посвященные герцогу Вильгельму Незаконнорожденному (в 1066—1087 король Англии Вильгельм I Завоеватель). Г. Ж. начал работать над ним в 1040-е или 1050-е и незадолго до 1060 завершил первую версию. Основным источником Г. Ж. были «Деяния нормандцев» Дудона Сен-Кантенского (ок. 1015), которые он подверг значительной стилистической переработке и продолжил материалом о правлениях герцогов Ричарда II, Ричарда III, Роберта I и Вильгельма Незаконнорожденного, основан­ном на личном опыте и устных источниках. Ок. 1067 по поручению короля Вильгельма Завоевателя Г. Ж. дополнил свое сочинение рассказом о событиях последних лет, в особенности — о завоевании Вильгельмом Англии в 1066. Г. Ж. завершил работу над «Деяниями…» ок. 1070. Его сочинение быстро распространилось в Нормандии и Англии; в конце XI—XII вв. были созданы 4 новые версии «Деяний», в том числе нормандскими хронистами Ордериком Виталием (после 1113) и Робертом из Ториньи (ок. 1139). Известно ок. 50 средневековых копий разных версий «Деяний…». Соч.: The Gesta Normannorum Ducum of William of Jumieges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni / Ed. E. M. C. van Houts. Vol. 1—2. Oxford, 1995. Лит.: Мереминский С. Г. Формирование традиции: английское историописание второй половины XI — первой половины XII веков. М., 2016; Albu E. The Normans in Their Histories. Woodbridge, 2001; Shopkow L. History and Community: Norman Historical Writing in the Eleventh and Twelfth Centuries. Washington, 1997.