Гильом из Конша

Гильо`м из Ко`нша (Гильом Конхезий; лат. Guillelmus de Conchis, Conchesius; фр. Guillaume de Conches) (ок. 1080, Конш, Нормандия — ок. 1154, Нормандия) — средневековый богослов, философ, представитель шартрской школы. Изучал «свободные искусства» в Шартре у канцлера школы Бернарда Шартрского и, возможно, в Париже; в 1120 или в 1125 получил степень магистра. Сначала преподавал, вероятно, в Шартре, затем в собственной школе в Париже, где в 1138—1140/41 его учеником был Иоанн Солсберийский. Богословские взгляды Г. и. К. подверглись критике со стороны Бернарда Клервоского, Гильома из Сен-Тьерри, а также (уже после смерти Г. и. К.) Вальтера Сен-Викторского. Г. и. К. был вынужден оставить преподавание в Париже и вернуться в Нормандию, где стал наставником сыновей графа Анжуйского Готфрида V Плантагенета, в том числе будущего короля Англии Генриха II. К основным сочинениям Г. и. К. относятся «De philosophia mundi» (О философии мира; 1120—1130) — свод знаний эпохи, в котором автор затрагивал как темы существования Бога, Мировой души, сотворения человека, так и вопросы космологии, астрономии, географии, описаний метеорологических явлений, и «Dragmaticon philosophiae» («Драгматик философии, или Сноп философских колось­ев»; 1145—1150) — диалог о первосущностях природы. Г. и. К. принадлежат глоссы на «Утешение философией» Боэция, на «Тимея» Платона, на «Institutiones grammaticae» (Грамматические наставления) Присциана, на «Commentarium in Somnium Scipionis» (Комментарий ко «Сну Сципиона» из 6-й книги «О государстве» Цицерона) Макробия и др. (все датируются 1120-ми). Ему приписывается (вероятно, ошибочно) «Moralium dogma philosophorum» («Учения моральных философов», до 1150) — собрание цитат по нрав­ственным вопросам из Священного Писания, сочинений святых отцов и античных авторов. Г. и. К. считал возможным согласовывать методы богословия с философскими принципами и осмыслять натурфилософские исследования (космология, естественная история , антропология ) в свете богословия. Уподобляя идеи (эйдосы) Платона содержащимся в Божественном разуме (Логосе) вечным архетипам, Г. и. К. утверждал, что при посредстве Мировой души ( понятие , заимствованное из платоновского «Тимея», но отождествляемое со Св. Духом) эти первообразы всех родов, видов и индивидов отпечатлеваются в тварном временном мире в качестве имманентных вещам врожденных форм (formae nativae), образующих умопостигаемую структуру универсума, который обладает, согласно Г. и. К., автономией и рационально (и даже математически) познаваемой внутренней необходимостью. Сотворенный универсум представляет собой, таким образом, одушевленное существо, несущее на себе образ Творца, Его могущество (Отец), мудрость (Сын), благость (Св. Дух) (после критики Гильома из Сен-Тьерри Г. и. К. отказался от концепции Мировой души и ее отождествления со Св. Духом). Стремление объяснить природные явления исходя из естественных законов, по Г. и. К., лишь подчеркивает созидающую мощь Премудрости Божией, служащей залогом разумного постижения мироздания. Опираясь на Демокрита, Эпикура, Лукреция, а также сочинения арабских авторов, философ полагал, что в основе мироздания лежат неощутимые, но «понимаемые лишь через дробление разумом» (т. е. умопостигаемые), но не-совечные Богу атомы. Они обладают качествами теплоты, холода, сухости и влажности, различные их сочетания образуют 4 элемента: землю (холодную и сухую), воду (холодную и влажную), воздух (теплый и влажный) и огонь (теплый и сухой), которые уже не являются первоначалами. Там, где соотношение элементов было абсолютно равным, появился человек. В учении о душе человека Г. и. К. присоединяется к пониманию ее как самостоятельной субстанции, идущему в христиан­ской традиции от блаж. Августина и Боэция, и отвергает представление Аристотеля о душе как форме тела, а также платоновскую идею о предсуществовании душ. Соч.: Opera omnia / Dir. E. Jeauneau. Vol. 1—3. Turnholti, 1997—2006. (Corpus christianorum. Continuatio Medievalis; 152, 158, 203). Лит.: Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV в. / Пер. с фр. А. Д. Бакулова. М., 2004. С. 207—208; Рамм Б. Я. Гильом Коншский (Из истории развития прогрессивных идей во Франции в начале XII в.) // Французский ежегодник. Т. 2. М., 1961. С. 37—75; Шишков А. М. Вильгельм из Конша // Православная энциклопедия. М., 2004. Т. 8. С. 490—491; Guillaume de Conches: Philosophie et science au XIIe siecle / Réunis par B. Obrist, I. Caiazzo. Firenze, 2011; Gregory T. Anima mundi: La filosofia di Guigliemo di Conches e la Scuola di Chartres. Firenze, 1955.