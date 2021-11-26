Гервaсий Тильберийский (ок. 1150, Уэст-Тилбери ‒ ок. 1230)

Гервáсий Тильбери́йский (ок. 1150, Уэст-Тилбери — ок. 1230) — англий­ский писатель, энциклопедист. Принадлежал к англо-нормандскому дворянству; возможно, был род­ственником Патрика, первого графа Солсбери. Г. Т. провел юность при дворе короля Генриха II, затем служил его сыну, принцу Генриху. По-видимому, в 1170-х он изучал право в Болонском университете и получил степень магистра. В июле 1177 Г. Т. присутствовал на примирении папы Александра III и императора Фридриха Барбароссы в Венеции. Судя по всему, после смерти принца Генриха (1183) Г. Т. покинул Англию. Некоторое время он жил в Реймсе при дворе архиепископа Гийома Шампанского (1176—1202); служил Вильгельму II Доброму, королю Сицилии, от которого получил поме­стье в Ноле. В 1194 Г. Т. упоминается как судья в Арле, где он находился на службе у местного архиепископа Имбера д’Эгьера (1191—1202), позднее — у графа Прованса, женился на родственнице архиепископа. В 1209 император Оттон IV пожаловал ему титул маршала королевства Арелат (см. Бургундия). Последнее упоминание о Г. относится к 1221. Согласно английскому хронисту Ральфу из Коксела, он стал каноником. По одной версии, Г. Т. переселился в Германию и стал пробстом премонстрантского монастыря в Эбсторфе; по другой — вернулся в Англию после смерти жены и вступил в обитель регулярных каноников.

Г. Т. упоминал, что среди его сочинений был сборник фацеций (Liber facetiarum) остроумных рассказов, посвященный принцу Генриху. Этот труд не сохранился, но, по-видимому, он послужил основой для «Императорских досугов» (Otia imperialia; другие названия — Liber de mirabilibus mundi, Solacium imperatoris), написанных Г. Т. между 1210 и 1214 и посвященных императору Оттону IV. Это сочинение представляет собой энциклопедический свод в жанре зерцала (speculum), в который включены сведения из области истории, географии и естествознания. В 1-й части изложена история сотворения мира в соответствии с книгой Бытия; этот раздел во многом основан на широко известной в то время «Схоластической истории», библейском парафразе Петра Коместора. 2-я часть посвящена истории человечества, начиная с потопа (особое внимание уделено истории Британии), а также космографии (приведены данные о различных странах и народах). Самая известная, 3-я часть сочинения представляет собой свод информации об удивительных местах, событиях и существах: здесь собраны легенды, сказания о чудесах, народные поверья; подробно говорится о призраках, духах, вервульфах и других мифических существах. Несмотря на то, что книга была адресована императору, находившемуся в конфликте с папой Иннокентием III, Г. Т. не был противником папства. Напротив, он считал папский престол источником земной власти и советовал императору помириться с понтификом. Известно еще об одном сочинении Г. — «Книге об успении блаженной Девы и деяниях апостолов» (Liber de transitu beate virginis et gestis discipulorum; не сохранилась). Иногда Г. Т. приписывают создание Эбсторфской карты мира (XIII в.).

Лит.: Banks S. E., Binns J. W. Gervase of Tilbury: Otia imperialia (Recreation for an Emperor). Oxford, 2002; Pignatelli C., Gerner D. Les traductions françaises des Otia imperialia de Gervais de Tilbury par Jean d’Antioche et Jean de Vignay. Genève, 2006; Timmel W. Gervasius von Tilbury. Ein Beitrag zur Geschichte des geistigen Lebens im ersten Viertel des 13. Jh. Jena, 1925. А. А. Королев.