ГЕРМАН ИЗ РАЙХЕНАУ

ГЕРМАН ИЗ РАЙХЕНАУ - Герман Расслабленный, немецкий монах-бенедиктинец , историк, астроном, математик, поэт, сочинитель и теоретик музыки.

Сын гра­фа Вольф­ра­да из Альт­схау­зе­на. В дет­ст­ве был па­рали­зо­ван. По­лу­чил раз­но­сто­рон­нее об­ра­зо­ва­ние у Бер­но, аб­ба­та Рай­хе­нау; в монстыре Рай­хе­нау жил с 7-лет­не­го воз­рас­та. В сво­ей «Хро­ни­ке» («Chronicon») опи­сал важ­ней­шие со­бы­тия ми­ро­вой ис­то­рии от Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва до 1054 года, при этом хро­но­ло­гию ис­то­рических со­бы­тий пы­тал­ся под­кре­пить ссыл­ка­ми на со­бытия ас­тро­но­ми­че­ские.

Из по­этических про­изве­де­ний вы­де­ля­ет­ся ди­дак­тическое стихотворение «О вось­ми глав­ных гре­хах» («De octo vitiis prin­ci­palibus»), ад­ре­со­ван­ное мо­на­хи­ням. Сре­ди ас­тро­но­мических со­чи­не­ний Германа - «О лун­ном ме­ся­це» («De mense lunari»), «О за­тме­ни­ях» («De eclipsi­bus»), «Об ис­поль­зо­ва­нии ас­т­ро­ля­бии» («De utili­ta­tibus astrolabii»). Ав­тор­ст­во Германа счи­та­ет­ся ус­та­нов­лен­ным в от­но­ше­нии двух сек­вен­ций; зна­ме­ни­тые хо­ра­лы «Мать-кор­ми­ли­ца Спа­си­те­ля» («Al­ma Redemp­toris Mater») и «Ра­дуй­ся, Ца­ри­ца» («Salve Regina»), ко­то­рые тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ла Герману, ны­не при­зна­ны ано­ним­ны­ми. В трак­та­те «Му­зы­ка» («Mu­sica») пред­ло­жил ори­ги­наль­ную сис­те­му «ин­тер­валь­ной но­та­ции », при­зван­ную уст­ра­нить вы­сот­ную не­оп­ре­де­лён­ность без­ли­ней­ных невм .

На­пи­сал две ди­дак­тические ме­ло­дии (на собственный текст) для раз­ви­тия прак­тических на­вы­ков ин­то­ни­ро­ва­ния ин­тер­ва­лов , по­лу­чив­шие ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в учеб­ных по­со­би­ях по му­зыке в сред­ние ве­ка и в на­ча­ле эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния .