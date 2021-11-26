ГЕРМАН ИЗ РАЙХЕНАУ
ГЕРМАН ИЗ РАЙХЕНАУ - Герман Расслабленный, немецкий монах-бенедиктинец, историк, астроном, математик, поэт, сочинитель и теоретик музыки.
Сын графа Вольфрада из Альтсхаузена. В детстве был парализован. Получил разностороннее образование у Берно, аббата Райхенау; в монстыре Райхенау жил с 7-летнего возраста. В своей «Хронике» («Chronicon») описал важнейшие события мировой истории от Рождества Христова до 1054 года, при этом хронологию исторических событий пытался подкрепить ссылками на события астрономические.
Из поэтических произведений выделяется дидактическое стихотворение «О восьми главных грехах» («De octo vitiis principalibus»), адресованное монахиням. Среди астрономических сочинений Германа - «О лунном месяце» («De mense lunari»), «О затмениях» («De eclipsibus»), «Об использовании астролябии» («De utilitatibus astrolabii»). Авторство Германа считается установленным в отношении двух секвенций; знаменитые хоралы «Мать-кормилица Спасителя» («Alma Redemptoris Mater») и «Радуйся, Царица» («Salve Regina»), которые традиция приписывала Герману, ныне признаны анонимными. В трактате «Музыка» («Musica») предложил оригинальную систему «интервальной нотации», призванную устранить высотную неопределённость безлинейных невм.
Написал две дидактические мелодии (на собственный текст) для развития практических навыков интонирования интервалов, получившие широкое распространение в учебных пособиях по музыке в средние века и в начале эпохи Возрождения.