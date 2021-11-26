ГЕЛЬМОЛЬД

ГЕЛЬМОЛЬД - средневековый хронист.

Германец по происхождению, детство провел в местечке Незенна в Вагрии (Восточный Гольштейн), в земле славянского племени вагров, знал славянский язык. Учился у пресвятого Герольда (в 1155-1163 годах епископ Ольденбургский). Предположительно Гельмольд упомянут в сане диакона в грамоте епископа Вицелина от 1150 года. В 1152 году Гельмольд находился в монастыре Фальдера (Гольштейн). Около 1156 года направлен епископа Герольдом в Бузу на Плуньском озере для миссионерства среди славянских племен и не позднее 1163 года им был рукоположен во пресвитера. Последний раз Гельмольд упомянут в грамоте Любекского епископа Генриха в 1177 году.

Сочинения:

Chronik der Slaven / 3 neubearb. Aufl. v. B. Schmeidler. Lpz., 1910. (Geschichtsschreiber der deuschen Vorzeit; T. 56)

Славянская хроника / Пер., вступ. ст., коммент. Л. В. Разумовской. М., 1963

Helmold von Bossau. Slawenchronik. Darmstadt, 2002r.

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