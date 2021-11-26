ГАРТМАН ФОН АУЭ
ГАРТМАН ФОН АУЭ - немецкий поэт-миннезингер.
По сведениям, взятым из его собственных произведений, вассал некоего швабского барона фон Ауэ. Очевидная образованность Гартмана фон Ауэ, знание Вергилия, Овидия и раннехристианских текстов говорят о том, что он окончил церковную школу. Участник крестового похода (в 1189 или в 1197 году).
Творчество Гартман фон Ауэ отличается непосредственностью и изяществом разработки традиционных мотивов куртуазной поэзии в сочетании с морализаторством, воспринятым от духовной литературы. Среди лирических произведений Гартмана фон Ауэ - любовные, «женские», «крестовые» песни; стихотворение «Книжечка» («Büchlein», между 1180 и 1185 годами), где в форме диалога между душой и телом речь идёт и о чувственной стороне любви, о склонности поэта к «бедным женщинам», более сговорчивым, чем богатые дамы. В стихотворных романах «Эрек» («Erec», около 1185 года), «Ивейн» («Iwein», около 1202 года) Гартман фон Ауэ впервые ввёл в немецкую литературу сюжеты артуровских легенд, заимствовав их у Кретьена де Труа. Основная тема романов: конфликт рыцарского долга, подразумевающего каждодневный подвиг, и супружеской любви; равновесие между ними достигается благодаря благородству рыцаря и верности любящего женского сердца. Переложение сюжетов Кретьена де Труа отличается у Гартмана фон Ауэ более тщательной мотивировкой происходящего, чувствительной интонацией повествования, назидательными авторскими сентенциями.
Стиль Гартмана фон Ауэ характеризуется обилием антитез, игрой слов и рифм; немногочисленным авторским отступлениям присущ лёгкий юмор. В стихотворной повести «Грегориус» («Gregorius») на сюжет легенды, взятой из французского источника, античное представление о губительной силе рока (мотив инцеста, совершённого по неведению) соединяется с идеей спасительного христианского покаяния: вера оказывается сильнее судьбы. По мотивам повести написан роман «Избранник» Т. Манна. Стихотворный роман «Бедный Генрих» («Der arme Heinrich», около 1195 года), в основе которого - родовое предание баронов фон Ауэ (герой - Генрих фон Ауэ), во многом перекликается с жанром жития и утверждает идею Божественного милосердия как награды за смирение (сюжет романа положен в основу одноимённой пьесы Г. Гауптмана).
Сочинения:
Werke. Lpz., 1934. Bd 1-3.