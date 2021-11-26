ФРУАССАР, ЖАН

Французский поэт и хронист.

Фруассар происходил из города Валансьен, где родился в семье мелкого бюргера. В 1361–1369 гг. состоял на службе у английской королевы Филиппы, супруги Эдуарда III . В это время Фруассар много путешествовал, побывал во многих странах континентальной Европы. В 1364–1366 гг. посетил Францию, в 1367–1368 гг. он побывал в Италии, где ему удалось познакомиться на свадьбе Галеаццо Висконти в Милане с Джефри Чосером. Фруассар был знаком и с Петраркой .

В 1369 г. Фруассар отправился ко двору Иоанны, герцогини Брабанта. Иоанна пожаловала ему поместье, приносившее солидный доход, который позволил Фруассару заняться историей и литературой.

Хотя в молодости Фруассар был известен как поэт, именно его историческому труду было суждено прославить его. Хроника Фруассара (полное название — «Хроника Франции, Англии, Шотландии и Испании») — монументальный исторический труд, который Фруассар писал в течение десятилетий и создал три его редакции.

Хроники охватывают события европейской истории с 1327 г. по 1400. Ось повествования — Столетняя война . Первая редакция хроник Фруассара имеет выраженную английскую редакцию, однако после переработки текста ок. 1370 г. труд приобрел, наоборот, профранцузский характер (что вполне объясняется отъездом Фруассара с британских островов).

Труд Фруассара написан чрезвычайно ярким языком, однако исторический метод скуден: он некритично относится к своим источникам, слишком доверяет показаниям отдельных очевидцев событий. Фруассар с восхищением пишет о рыцарях любой национальности. Он превозносит рыцарских кодекс чести и их модель поведения, в то же время, о народе, например, описывая события Жакерии, Фруассар пишет с презрением. Несмотря на то, что Фруассар зачастую не пытался раскрыть суть явлений и определить причинно-следственные связи между ними, блистательные описания происходивших событий сделали его труд чрезвычайно популярным, о чем свидетельствует большое количество изданий в Раннее Новое время.

Иллюстрации:

Жан Фруассар;

Подписание договора в Труа из «Хроники Франции, Англии, Шотландии и Испании».

Сочинения:

«Хроника Франции, Англии, Шотландии и Испании».

Исторические источники:

Фруассар, Жан. Хроники. 1325-1340. Перевод, составление, предисловие, примечания, указатель, М.В. Аникиева. Под научной редакцией Ю.П. Малинина. СПб. 2008;

Фруассар, Жан. Хроники. 1340-1350. Научное издание. Перевод и примечания М.В. Аникиева. СПб. 2012.