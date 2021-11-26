ЕДИНОРОГ

ЕДИНОРОГ - мифическое животное, названное так по наличию одного длинного прямого рога на лбу.

Са­мые ран­ние изо­бра­же­ния единорога встре­ча­ют­ся в па­мят­ни­ках куль­ту­ры III тысячелетия до н. э. (на пе­ча­тях из древ­них го­ро­дов до­ли­ны реки Инд - Мо­хенд­жо-Да­ро и Ха­рап­па). В ближ­не­во­сточ­ных и ран­не­ев­ро­пей­ских ми­фо­ло­гических сис­те­мах об­раз единорога по­яв­ля­ет­ся, по мне­нию ис­сле­до­ва­те­лей, из индийской тра­ди­ции. Гре­че­ская (Кте­си­ас, Ари­сто­тель) и рим­ская ( Пли­ний Стар­ший ) тра­ди­ции рас­смат­ри­ва­ли единорога как ре­аль­но су­ще­ст­во­вав­ше­го зве­ря и свя­зы­ва­ли его про­ис­хо­ж­де­ние с Ин­ди­ей (или Аф­ри­кой).

Сим­во­ли­ка единорога иг­ра­ет су­ще­ст­вен­ную роль в средневековых хри­сти­ан­ских со­чи­не­ни­ях, вос­хо­дя­щих к греческому тек­сту «Фи­лио­ло­га» (II-III века н. э.): единорог рас­смат­ри­ва­ет­ся как сим­вол чис­то­ты и дев­ст­вен­но­сти, при­ру­чить ко­то­ро­го мо­жет толь­ко не­по­роч­ная де­ва, от­сю­да - бо­лее позд­няя хри­сти­ан­ская тра­ди­ция, свя­зы­ваю­щая единорога с Де­вой Ма­ри­ей и Ии­су­сом Хри­стом .

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