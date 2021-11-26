ДУЧЕНТО
ДУЧЕНТО - период в истории итальянской культуры и искусства (хронологически приблизительно совпадающий с XIII веком), положивший начало Проторенессансу.
Иногда дученто называют «эпохой Данте и Джотто», имея в виду исключительную роль Данте в создании национального литературного языка и участие Джотто в формировании новой художественной манеры, отличной от византинизирующего стиля. Дученто характеризуется расцветом романской архитектуры (местным вариантом которой в Тоскане стал инкрустационный стиль) и появлением готики на итальянской почве, активизацией интереса к античной пластике в скульптуре, становлением флорентийской школы и сиенской школы.