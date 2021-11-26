ДУЧЕНТО

ДУЧЕНТО - период в истории итальянской культуры и искусства (хро­но­ло­ги­че­ски при­бли­зи­тель­но сов­па­даю­щий с XIII веком), положивший начало Проторенессансу .

Ино­гда дученто на­зы­ва­ют «эпо­хой Дан­те и Джот­то», имея в ви­ду ис­клю­чительную роль Дан­те в соз­да­нии национального литературного язы­ка и уча­стие Джот­то в фор­ми­ро­ва­нии но­вой ху­дожественной ма­не­ры, от­лич­ной от ви­зан­ти­низи­рую­ще­го сти­ля. Дученто ха­рак­те­ри­зу­ет­ся рас­цве­том романской ар­хи­тек­ту­ры (мест­ным ва­ри­ан­том ко­то­рой в Тос­ка­не стал ин­кру­ста­ци­он­ный стиль) и по­яв­ле­ни­ем го­ти­ки на итальянской поч­ве, ак­ти­ви­за­ци­ей ин­те­ре­са к ан­тич­ной пла­сти­ке в скульп­ту­ре, ста­нов­ле­ни­ем фло­рен­тий­ской шко­лы и си­ен­ской шко­лы.

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