ДОНАТОР

ДОНАТОР - заказчик произведений изобразительного искусства или архитектурного сооружения.

В средневековом искусстве донаторы изо­бра­жа­лись пред­стоя­щи­ми пе­ред Хри­стом или Бо­го­ма­те­рью , мо­ля­щи­ми­ся или с мо­де­лью по­стро­ен­но­го хра­ма в ру­ках. Стрем­ле­ние при­дать ин­ди­ви­ду­аль­ные чер­ты об­раз­ам донаторов спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию порт­рет­но­го жан­ра в искусстве начала XV века. Наи­бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние порт­рет­ные изо­бра­же­ния донаторов по­лу­чи­ли в западноев­ропейской жи­во­пи­си эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)