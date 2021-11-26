ДОЛЬЧЕ СТИЛЬ НУОВО

ДОЛЬЧЕ СТИЛЬ НУОВО - школа в италльянской поэзии 1260-1330-х годов. Своим названием школа (за­ро­див­шая­ся в Бо­ло­нье, но раз­ви­вав­шая­ся в Тос­ка­не) обязана строке из «Божественной комедии» Данте («Чис­ти­ли­ще», XXIV, 57).

По­эты «Дольче стиль нуово» ( Г. Гви­ни­цел­ли , Г. Ка­валь­кан­ти , Дан­те, Чи­но да Пис­тоя, Л. Джан­ни, Дж. Аль­фа­ни, Дж. Фре­ско­баль­ди и другие) соз­да­ли на ос­но­ве тра­ди­ций про­ван­саль­ской и си­ци­лий­ской по­эзии аб­ст­ракт­но-воз­вы­шен­ную лю­бов­ную ли­ри­ку, вос­при­няв от тру­ба­ду­ров ме­тафи­зическую трак­тов­ку люб­ви, ве­ду­щей к внутреннему со­вер­шен­ст­ву [кан­цо­на Гви­ни­цел­ли «Al cor gentil rempaira sempre amore» («В бла­го­род­ном серд­це все­гда пре­бы­ва­ет лю­бовь»)].

Лю­бовь в по­эзии «Дольче стиль нуово» по­доб­на от­кро­ве­нию, жен­щи­на (дон­на) ста­но­вит­ся сим­во­лом выс­ше­го бла­га; оп­ре­де­ле­ние «но­вый» в на­зва­нии шко­лы при­об­ре­та­ет поч­ти религиозный смысл, ука­зы­вая на об­нов­ле­ние, пре­об­ра­же­ние ду­ши влюб­лён­но­го. Стиль­но­ви­сты вы­ра­бо­та­ли рафинированный, па­те­тический, му­зы­каль­ный, «сла­до­ст­ный» язык со стро­гим от­бо­ром вы­ра­зительных средств; не­ред­ко он но­сил ра­цио­на­ли­стический ха­рак­тер, вклю­чал фи­лософскую, бо­го­слов­скую и да­же юри­дическую тер­ми­но­ло­гию [кан­цо­на Ка­валь­кан­ти «Donna me prega» («Дон­на ме­ня про­сит»), где рас­смат­ри­ва­ет­ся сущ­ность люб­ви]. По­эзия «Дольче стиль нуово» че­рез вос­при­няв­ше­го её опыт Ф. Пет­рар­ку ока­за­ла влия­ние на всю но­во­ев­ро­пей­скую по­эзию.

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